Türkiye İle İlgili Sorulan Soruların Kaçını Bileceksin?

3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olan Türkiye, doğasıyla, insanıyla, mevsimleriyle eşsiz bir ülke. Her ne kadar değerini bilmesek de çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Medeniyetlerin ilk tohumunun atıldığı mezopotamyanın göbeğinde olan Türkiye, gerek tarihi gerek ılımlı iklimiyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.
Peki bu kadar güzel ve özel olan ülkemizi ne kadar iyi tanıyoruz. Bugün sizlere Türkiye ve onun içinde yaşayan bizlerle ilgili sorular soracağız. Bu sorulara verdiğiniz cevaplara göre ülkenizi ne kadar iyi tanıdığınızı test edebilirsiniz. Eğer sizler de hazırsanız lafı çok fazla uzatmadan hemen listemize başlayalım.
Türkiye'nin toplam yüzölçümünün yüzde kaçı Avrupa kıtasındadır?
- Yüzde 10
- Yüzde 13
- Yüzde 30
- Yüzde 3
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Türkiye'deki en büyük kumsal hangi şehirdedir?
- Hatay
- İzmir
- Antalya
- Muğla
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Türk erkeğinin boyu ortalama kaç cm'dir?
- 170 cm
- 178 cm
- 172 cm
- 181 cm
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Türkiye nüfusunun yüzde kaçı kadındır?
- %49,1
- %48,3
- %52,1
- %49,9
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Türkiye'de en az ilçeye sahip şehir hangisidir?
- Iğdır
- Bayburt
- Sinop
- Kütahya
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Türkiye'de genel seçimler kaç yılda bir tekrarlanır?
- 3 yıl
- 4 yıl
- 5 yıl
- 6 yıl
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Türk bayrağı hangi yıl meclis tarafından kabul edilmiştir?
- 1920
- 1923
- 1924
- 1936
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Türkiye'nin tuz oranı en yüksek denizi hangisidir?
- Karadeniz
- Marmara Denizi
- Ege Denizi
- Akdeniz
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İstiklal Marşı'mızın yazarı kimdir?
- Osman Zeki Üngör
- Faruk Nafiz Çamlıbel
- Mehmet Akif Ersoy
- Sabahattin Ali
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