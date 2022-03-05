Türkiye İle İlgili Sorulan Soruların Kaçını Bileceksin?

Pek çoğumuz çok uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz ve ülkemizi de çok seviyoruz. Peki ülkemizi ve içindekileri ne kadar iyi tanıyoruz? Bugün yapacağımız test bu soruya bir cevap niteliği taşıyabilir.

3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olan Türkiye, doğasıyla, insanıyla, mevsimleriyle eşsiz bir ülke. Her ne kadar değerini bilmesek de çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Medeniyetlerin ilk tohumunun atıldığı mezopotamyanın göbeğinde olan Türkiye, gerek tarihi gerek ılımlı iklimiyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Peki bu kadar güzel ve özel olan ülkemizi ne kadar iyi tanıyoruz. Bugün sizlere Türkiye ve onun içinde yaşayan bizlerle ilgili sorular soracağız. Bu sorulara verdiğiniz cevaplara göre ülkenizi ne kadar iyi tanıdığınızı test edebilirsiniz. Eğer sizler de hazırsanız lafı çok fazla uzatmadan hemen listemize başlayalım.

Türkiye'nin toplam yüzölçümünün yüzde kaçı Avrupa kıtasındadır?

Yüzde 10

Yüzde 13

Yüzde 30

Yüzde 3

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Türkiye'deki en büyük kumsal hangi şehirdedir?

Hatay

İzmir

Antalya

Muğla

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Türk erkeğinin boyu ortalama kaç cm'dir?

170 cm

178 cm

172 cm

181 cm

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Türkiye nüfusunun yüzde kaçı kadındır?

%49,1

%48,3

%52,1

%49,9

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Türkiye'de en az ilçeye sahip şehir hangisidir?

Iğdır

Bayburt

Sinop

Kütahya

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Türkiye'de genel seçimler kaç yılda bir tekrarlanır?

3 yıl

4 yıl

5 yıl

6 yıl

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Türk bayrağı hangi yıl meclis tarafından kabul edilmiştir?

1920

1923

1924

1936

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Türkiye'nin tuz oranı en yüksek denizi hangisidir?

Karadeniz

Marmara Denizi

Ege Denizi

Akdeniz

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İstiklal Marşı'mızın yazarı kimdir?

Osman Zeki Üngör

Faruk Nafiz Çamlıbel

Mehmet Akif Ersoy

Sabahattin Ali