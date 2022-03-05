Türkiye İle İlgili Sorulan Soruların Kaçını Bileceksin?

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Türkiye ile İlgili Sorulan Bu Soruların Kaçını Doğru Bilebileceksin?

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Pek çoğumuz çok uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz ve ülkemizi de çok seviyoruz. Peki ülkemizi ve içindekileri ne kadar iyi tanıyoruz? Bugün yapacağımız test bu soruya bir cevap niteliği taşıyabilir.

3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olan Türkiye, doğasıyla, insanıyla, mevsimleriyle eşsiz bir ülke. Her ne kadar değerini bilmesek de çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Medeniyetlerin ilk tohumunun atıldığı mezopotamyanın göbeğinde olan Türkiye, gerek tarihi gerek ılımlı iklimiyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. 

Peki bu kadar güzel ve özel olan ülkemizi ne kadar iyi tanıyoruz. Bugün sizlere Türkiye ve onun içinde yaşayan bizlerle ilgili sorular soracağız. Bu sorulara verdiğiniz cevaplara göre ülkenizi ne kadar iyi tanıdığınızı test edebilirsiniz. Eğer sizler de hazırsanız lafı çok fazla uzatmadan hemen listemize başlayalım.

Türkiye'nin toplam yüzölçümünün yüzde kaçı Avrupa kıtasındadır?

İstanbul

  • Yüzde 10
  • Yüzde 13
  • Yüzde 30
  • Yüzde 3

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Türkiye'deki en büyük kumsal hangi şehirdedir?

En büyük kumsal

  • Hatay
  • İzmir
  • Antalya
  • Muğla

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Türk erkeğinin boyu ortalama kaç cm'dir?

Burak Özçivit

  • 170 cm
  • 178 cm
  • 172 cm
  • 181 cm

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Türkiye nüfusunun yüzde kaçı kadındır?

Fahriye Evcen

  • %49,1
  • %48,3
  • %52,1
  • %49,9

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Türkiye'de en az ilçeye sahip şehir hangisidir?

İlçe

  • Iğdır
  • Bayburt
  • Sinop
  • Kütahya

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Türkiye'de genel seçimler kaç yılda bir tekrarlanır?

seçimler

  • 3 yıl
  • 4 yıl
  • 5 yıl
  • 6 yıl

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Türk bayrağı hangi yıl meclis tarafından kabul edilmiştir?

Türk bayrağı

  • 1920
  • 1923
  • 1924
  • 1936

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Türkiye'nin tuz oranı en yüksek denizi hangisidir?

denizler

  • Karadeniz
  • Marmara Denizi
  • Ege Denizi
  • Akdeniz

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İstiklal Marşı'mızın yazarı kimdir?

  • Osman Zeki Üngör
  • Faruk Nafiz Çamlıbel
  • Mehmet Akif Ersoy
  • Sabahattin Ali

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