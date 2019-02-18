Türkiye-Moldova Arası Kimlikle Seyahat 19 Şubat'ta Başlıyor

19 Şubat 2019, Türkiye ile Moldova arasında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, iki ülke arasında kimlikle seyahat döneminin yarından (19.02.2019) itibaren başlayacağını duyurdu.

Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat döneminin 19 Şubat'ta başlayacağını duyuran Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, yeni bir dönemin başladığının haberini vermiş oldu.

Büyükelçi Sökmensüer, yapılan anlaşmaya göre, vatandaşların yeni tip çipli kimlik kartlarıyla birlikte Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü geçmeyecek bir süre için vizesiz konaklayabileceğini belirtti.

İki ülke arasındaki bu anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ekim 2018'deki Moldova ziyareti sırasında imzalandığı da eklenen detaylar arasında. Anlaşma hakkında konuşan Sökmensüer, "Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik ortaklığın somut neticesi olmuştur" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Geçen yıl Moldovalı turistlerin yüzde 35'i, yani 80 bin kişi Türkiye'ye gitti. Türkiye'den Moldova'ya ise 20 bin turistin geldiğini biliyoruz. Böylelikle turist sayılarının katlanarak artacağına inanıyorum."

Tüm bunlara ek olarak Sökmensüer, Moldova vatandaşlarının Türkiye'yi sevdiği ve tatil yapmak için de fazlasıyla tercih ettiğini belirtti.