E-Devlet'i Kaç Kişinin Kullandığını Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada e-Devlet'in kaç kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

Turkiye.gov.tr web sitesi ve resmi mobil uygulaması üzerinde hizmet vermekte olan e-Devlet, bugün itibarıyla vatandaşların su, doğalgaz, elektrik, telekom abonelikleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmelerine de imkan sağlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milyonlarca vatandaşın abonelik işlemlerini dijital ortamdan gerçekleştirerek büyük bir zahmetten kurtulduğunu dile getirirken, e-Devlet’in kaç milyon kişi tarafından kullanıldığını da açıkladı.

“e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır.” diyen Oktay, yeni hizmetleri ile ilgili olarak da, ‘’Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek." şeklinde konuştu.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek abonelik işlemleri arasında aboneliği sonlandırmak da yer alıyor. İşlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek istemeyen vatandaşlar ise şube ve abonelik bayilerinde işlemlerini tamamlayabilecekler.