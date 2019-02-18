  • E-Devlet'i Kaç Kişinin Kullandığını Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, E-Devlet'i Kaç Kişinin Kullandığını Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada e-Devlet'in kaç kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

Turkiye.gov.tr web sitesi ve resmi mobil uygulaması üzerinde hizmet vermekte olan e-Devlet, bugün itibarıyla vatandaşların su, doğalgaz, elektrik, telekom abonelikleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmelerine de imkan sağlamaya başladı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milyonlarca vatandaşın abonelik işlemlerini dijital ortamdan gerçekleştirerek büyük bir zahmetten kurtulduğunu dile getirirken, e-Devlet’in kaç milyon kişi tarafından kullanıldığını da açıkladı.

“e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır.” diyen Oktay, yeni hizmetleri ile ilgili olarak da, ‘’Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek." şeklinde konuştu.
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e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek abonelik işlemleri arasında aboneliği sonlandırmak da yer alıyor. İşlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek istemeyen vatandaşlar ise  şube ve abonelik bayilerinde işlemlerini tamamlayabilecekler.

Kaynak : https://www.internethaber.com/fuat-oktaydan-son-dakika-e-devlet-aciklamasi-2001707h.htm
Etiketler: e-devlet
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