Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT tanıtıldı ve faaliyete alındı. İşte devrim yaratabilecek QuanT hakkında bilmeniz gerekenler.

Türkiye’yi teknoloji alanında öne taşıyacak, herkesin beklediği gün geldi çattı. Ülkemizin merakla beklenen ilk kuantum bilgisayarı QuanT bugün TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı ve faaliyete alındı.

QuanT, ASELSAN ile TOBB ETÜ iş birliğinde geliştirildi. Türkiye’yi sınırlı sayıda ülke arasına sokan bu bilgisayar, savunmadan veri güvenliğine kadar birçok alanda kullanılacak ve önemli avantajlar sağlayacak.

Türkiye, kuantum bilgisayar teknolojisine sahip 15 ülke arasına girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte QuanT hakkında sorular yanıtlandı, ne işe yarayacağına dair açıklamalar yapıldı Cevdet Yılmaz, bilgisayarın birçok alanda ülkemizin bilgi işlem teknolojilerindeki rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Öte yandan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu ise QuanT ile dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip 15 ülke arasına girdiğimizi ifade etti. Hisarcıkoğlu, kuantum bilgisayarların hesaplama gücünün normal bilgisayarlardan çok daha önde olduğunu ve geleceği şekillendiren bir teknoloji olduğunu ifade etti. Ayrıca girişimciler ve KOBİ’ler için yeni ufuklar açacağını ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını da ekledi.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ise kuantum bilgisayarların ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmada önemli rol oynayacağını ifade etti.

Nedir bu kuantum bilgisayarlar? Ne işe yarayacak?

Kuantum bilgisayarlar, kuantum mekaniğini kullanan bilgisayar türüne deniyor. Böylece de çok daha gelişmiş işlem yeteneğine sahip oluyorlar. Günümüzdeki geleneksel bilgisayarların en gelişmişlerinin bile bazı karmaşık problemleri çözmek binlerce yıl hesaplama yapmak zorunda kalabiliyorlar. Ancak kuantum bilgisayarlarla bu işlemlerin dakikalara inebiliyor.

Yapabildiklerinden dolayı devrimsel olarak nitelendirebileceğimiz kuantum bilgisayarlar, işlemler için klasik bilgisayarlardan farklı olarak bit yerine “kuantum bitleri” anlamına gelen kubit kullanıyor. QuanT’ın da 5 kubit kapasitesi var. Normal bilgisayarlardaki 0 ve 1 bit değerlerinin aksine kuantum bilgisayarlarda hem 0’ı hem de 1’i aynı anda barındıran kübitler kullanılabiliyor. Böylece de çoklu hesaplamalar aynı anda gerçekleştirilebiliyor.

ASELSAN’ın kuantum teknolojilerinin geliştirilme aşamasında hibrit bir yaklaşım sergilediğini de belirtmek gerek. Bu sistemde klasik bilgisayarların veri ön işleme süreçleri, kuantum bilgisayarların ise karmaşık hesaplama yetenekleri kullanılıyor. Böylece her iki türden bilgisayarın da en iyi yanlarından yararlanılıyor.

Sağladığı işlem gücüyle kriptografi, yapay zekâ, büyük veri analizi, siber güvenlik, enerji optimizasyonu, iklim modelleme ve daha birçok alanda çığır açıcı gelişmeler görebiliriz. QuanT’ın getirdiği kuantum çözümlerinin Türkiye’deki teknoloji sektörüne nasıl katkı sağlayacağını zamanla göreceğiz.