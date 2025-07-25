IDEF 2025, savunma sanayi alanındaki yeni yerli teknolojilere ev sahipliği yaptı. Fuarda ilk kez sergilenen sistemler arasında hava-hava füzeleri de dikkat çekti. Tanıtılan yeni nesil mühimmatlar, yüksek hız ve uzun menzil kabiliyetleriyle öne çıktı.

Türkiye'nin ilk ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN, IDEF 2025 fuarında ilk kez kamuoyuna sunuldu. TÜBİTAK SAGE imzası taşıyan füze, görüş ötesi menzilde hedeflere angaje olabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

IDEF 2025 kapsamında tanıtılan GÖKHAN, F-16 başta olmak üzere yerli savaş uçağı KAAN, HÜRJET ve insansız hava platformları Kızılelma ile ANKA-3’te kullanılabilecek.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip

Geliştirilen ramjet motor teknolojisi sayesinde füze, süpersonik hızlarda uzun menzilli operasyon imkânı sunuyor. Füzenin menzili ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı. GÖKHAN, çift yönlü veri bağı, aktif itki kontrol sistemi ve gelişmiş seyrüsefer teknolojileriyle donatıldı. Meteor ve AIM-120D AMRAAM gibi füzelerle aynı sınıfta yer alan GÖKHAN’ın yüksek manevra kabiliyetiyle hedefi vurma oranının artırılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin en önemli caydırıcı önemli unsurlarından. Ramjet motorlu hava-hava füzemiz. Gökhan projesine daha önce başlamıştık ama sayın bakanımız ve ekiplerimizle yürüttüğümüz çalışmalarla, bu sektörü takip edenler için kolay tarif etmek üzere söyleyeceğim bunu, meteor füzesinin yerli muadili olacak şekilde Gökhan'ın menzilini uzatmaya dönük yeni bir proje anlaşması yaptık.' dedi.

Projenin ilk test atışlarının bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamalara göre füzeyle ilgili imzalanan yeni anlaşmalar sayesinde menzil hedefi daha da ileriye taşınacak.

Ramjet motoru ne demek?

Ramjet motoru, hareketli parçalar içermeyen ve doğrudan havadaki oksijeni kullanarak çalışan bir itki sistemidir. Bu motorlar, yüksek hızlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır ve yakıtla karıştırılan sıkıştırılmış havanın yanmasıyla itki üretir. Ramjet motorunun devreye girebilmesi için füzenin öncelikle süpersonik hızlara ulaşması gerekir. Bu nedenle ramjet motorlu sistemler genellikle savaş uçakları gibi yüksek hızlı platformlardan fırlatılır. Bu teknoloji sayesinde füzeler hem daha uzun menzile ulaşabilir hem de yüksek hızda seyreder.