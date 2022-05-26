Türkiye'nin İlk Ticari Uydusu Plan-S Uzaya Fırlatıldı

Türkiye'de ilk kez bir özel firma, uzaya ticari uydu gönderdi. Plan-S isimli şirketin uydusu, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya taşındı. Şirketin planlamalarına göre 2022 yılı sona ermeden 2 uydu daha uzaya fırlatılmış olacak.

Türkiye'nin uzaydaki çalışmaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ülkemizin ilk ticari uydusu Plan-S, SpaceX'in gerçekleştirdiği bir fırlatma ile resmen uzaya gönderildi. Böylelikle Türkiye'de ilk kez bir özel şirket, uzaya ticari uydu göndermiş oldu. Şirketin uzaya gönderdiği uydu, özellikle de IoT teknolojileri için kritik önem arz edecek.

Plan-S adlı şirket daha önceki dönemlerde, 2022 yılında uzaya üç uydu fırlatacağını açıklamıştı. SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilen ilk uydu, bu planın ilk aşaması olarak kayıtlara geçti. Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan'a göre ilk test uydusunda bilgisayar, batarya yönetim sistemi ve IoT haberleşme birimleri vardı. İkinci ve üçüncü uydularda ise kamera gibi ekipmanlar da uydulara entegre edilmiş olacak.

Plan-S uzaya böyle gönderildi

Merkezi Ankara'daki Bilkent Cyberpark'da olan Plan-S, Türkiye için önemli bir firma. Daha çok IoT gibi yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdüren Plan-S, 200 adet uydu ile gezegenimizde bir iletişim ağı sağlamaya çalışacak. Şirket kendisini ispat ederse, dünyanın dört bir yanından müşteriler elde edebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalar, Plan-S CEO'su Tugay Güzel tarafından yapıldı. "Karasal hizmetler için kullanılan yatırım maliyetinin yüzde 10'u gibi bir maliyete uydu takımı kurarak, küresel kapsama yaratabilirsiniz. Elbette bunun için takım uydu üretebilme yetkinliğine sahip olmanız gerekiyor. Biz ise yaklaşık 200 uyduyla iki nokta arasında haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Takım uydu konsepti Türkiye için de ilk olacak. Dünyada bunu yapanlar var ancak bu sektör yatırım maliyeti çok yüksek olan bir sektör. Bizler ise gelişmiş elektronik sistemlerle bunu çok daha düşük maliyetlerle yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk ticari uydusunun uzaya fırlatılışını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz