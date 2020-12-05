Türkiye’ye Gelecek Koronavirüs Aşısı Hakkında 10 Detay

Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmalar yapıldı ve COVID-19 aşısı CoronaVac ülkemize geliyor. Türkiye’ye 50 milyon doz olarak gelecek koronavirüs aşısı hakkında pek kişinin aklında soru işaretleri var. Sizin için Çin aşısı CoronaVac hakkında tüm merak edilenleri ve uygulama ile ilgili ayrıntıları anlattık.

Aylardır tüm dünyanın gözü, bizi COVID - 19 pandemisinden kurtaracak aşının üzerindeydi. Yakın zamanda Rusya’dan Sputnik aşısı, Türk doktorların kurucusu olduğu BioNTech ve ilaç devi Pfizer’den etkili bir aşı ve Çinli Sinovac Biotech şirketinden CoronaVac koronavirüs aşısı müjdelerini almıştık. Ülkemize ilk olarak 50 milyon doz CoronaVac koronavirüs aşısı geliyor, diğer aşılar ise ilerleyen aylarda gelecek.

CoronaVac koronavirüs aşısı herkesi heyecanlandırmış olsa bile pek çok kişinin aklında bu aşının nasıl ve ne zaman uygulanacağı, ücretinin ne olacağı, yan etkilerinin ne olduğu soruları var. Başta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere pek çok tıp uzmanı CoronaVac koronavirüs aşısı ile, uygulama ile ve diğer merak edilen noktalar ile ilgili detaylı açıklamalar yaptılar. İşte koronavirüs aşısı ile ilgili bilmeniz gereken 10 detay.

CoronaVac koronavirüs aşısı ile ilgili 10 detay:

Aralık ayı bitmeden geliyor

İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak

Aşı ülkemizde ücretsiz olarak uygulanacak

Diğer aşıların ücretli olmasının nedeni maliyet farkı

Her bir aşılamanın maliyeti 30 dolar

CoronaVac koronavirüs aşısı virüse karşı %90 etkili

Aşı yapıldıktan 14 gün sonra antikor üretimi başlıyor

CoronaVac inaktif olduğu için tercih edildi

Aşının önemli yan etkileri yok

Toplumsal bağışıklık hedefleniyor

Aralık ayı bitmeden geliyor:

Türkiye ile Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech arasında yapılan anlaşmaya göre Aralık ayı bitmeden ülkemize tam 20 milyon CoronaVac koronavirüs aşısı gelecek. 2021 yılı Ocak ayında 10 milyon ve Şubat ayında 20 milyon doz daha aşı gelmesi planlandı. Üç ayda toplam olarak ülkemize gelecek CoronaVac koronavirüs aşısı 50 milyon doz.

İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak:

CoronaVac koronavirüs aşısı uygulamasının 11 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanıyor. Her şey planlandığı gibi giderse aşı uygulaması ilk olarak, bu süreçte en büyük risk altında olan sağlık çalışanlarına uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak uygulamanın ardından aşı risk grubunda olan diğer vatandaşlar üzerinde uygulanacak.

Aşı ülkemizde ücretsiz olarak uygulanacak:

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından üretilen CoronaVac koronavirüs aşısı ülkemize 50 milyon doz gelecek ve aşı uygulaması tamamen ücretsiz olacak. CoronaVac koronavirüs aşısı herhangi bir sosyal sigorta ya da gelir durumu gözetmeden herkese ücretsiz bir şekilde uygulanacak. Ancak daha sonra ülkemize gelen aşılar ücretli olarak vatandaşlara sunulacak.

Diğer aşıların ücretli olmasının nedeni maliyet farkı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın; Çin CoronaVac koronavirüs aşısı ücretsiz olacak, diğerleri para ile satılacak demesinin en büyük nedeni maliyet farkı. Çünkü Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının -70 derecede saklanması gerekiyor ve bunun için maliyeti 10 ile 15 bin dolar arasında değişen, özel soğutma dolapları alınması gerekiyor.

Her bir aşılamanın maliyeti 30 dolar:

Sinovac Biotech tarafından Çin’de üretiliyor olan CoronaVac koronavirüs aşısının her bir dozunun maliyeti 200 yuan yani yaklaşık 30 dolar. Ancak farklı ülkelerde, farklı fiyatlar üzerinden satış yapılabilir. Örnek vermek gerekirse Endonezya, doz başına 13,60 dolar bir fiyata sahip olacağını açıklamıştı.

CoronaVac koronavirüs aşısı virüse karşı %90 etkili:

Yapılan çalışmalar sonucu CoronaVac koronavirüs aşısının virüs üzerinde en az %90 etkili olduğu görüldü. %90 az bir oran gibi görünebilir ancak vücudun virüsle savaşabilmesi ve bağışıklık kazanabilmesi için %90 başarı oldukça yeterli bir oran. Ayrıca bu oranın en az etki durumunda ortaya çıktığı, farklı gruplarda daha yüksek oranda etkili olabildiğini hatırlatalım.

Aşı yapıldıktan 14 gün sonra antikor üretimi başlıyor:

CoronaVac koronavirüs aşısı yapıldığı an etki etmiyor. Aşı yapıldıktan sonra vücut tarafından ilk antikorların oluşması için 14 gün gerekiyor. 14 gün sonra oluşan antikorlar ise virüse karşı en az %90 etkili oluyorlar. Bu süre oldukça hızlı kabul ediliyor ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü CoronaVac koronavirüs aşısının acil uygulanabilir olduğunu belirtiyor.

CoronaVac inaktif olduğu için tercih edildi:

Ülkemizde ilk olarak Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından üretilen CoronaVac koronavirüs aşısının tercih edilmesinin nedeni inaktif olması yani diğer aşılardan daha kolay taşınabilir ve saklanabilir olması. Biontech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği aşıların -70 derece saklanması gerekiyor. Böyle bir saklama derecesi ile aşıları muhafaza etmek ve taşımak, hem zor hem de büyük maliyet gerektiriyor.

Aşının önemli yan etkileri yok:

CoronaVac koronavirüs aşısının hangi yan etkilere sahip olduğu, aşı ile ilgili en merak edilen konulardan bir tanesi. İnsanlar üzerinde yapılan denemelerde ölümcül bir yan etkisi olmadığı görüldü. 6 Kasım 2020 tarihli ara değerlendirme raporuna göre aşı yapılan kişilerin %7,5’inde yorgunluk, %3,5’inde baş ağrısı, %3’ünde kas ağrısı, %3’ünde ateş, %2,5’inde ise enjeksiyon yerinde ağrı gibi çok da önemli olmayan yan etkiler tespit edildi.

Toplumsal bağışıklık hedefleniyor:

Aşı uygulaması sonucunda toplumsal bağışıklık yaratılması hedefleniyor ve bunun için ilk olarak ülkenin %60’ının aşılanması gerekiyor. Toplumun %60’ının aşılanması demek hedeflenen toplumsal bağışıklığa ulaşılması ve salgın yayılımının durdurulması anlamına geliyor. Sonraki süreçte ise tüm toplumun aşılanması ve virüsün tamamen ortadan kalkması hedefleniyor.

Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından üretilen CoronaVac koronavirüs aşısı 50 milyon doz olarak ülkemize geliyor. İlk olarak sağlık çalışanları, ardından da risk grubunda olan vatandaşların aşılanması planlanıyor. İlk süreç planlandığı gibi giderse çok yakın zamanda pandeminin etkisinin azalacağı ve yavaş yavaş eski günlere döneceğimiz düşünülüyor.