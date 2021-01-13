CoronaVac'ın Farklı Etkinlik Oranının Nedeni Açıklandı

Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşısının farklı ülkelerdeki etkinlik oranlarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamalarda, Brezilya'daki oran düşüklüğünün nedeninin, hesaplamaya çok hafif hastaların da dahil edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye, önümüzdeki saatlerde oldukça kritik bir sürecin içerisine girecek. 2020 yılından beri hayatımızı esir alan koronavirüs salgınından kurtulmamızı sağlayabilecek olan aşılama süreci, yarın ya da sonraki gün başlayacak. Aşıyla ilgili kafa karıştıran bazı noktalarsa, yapılan açıklamalarla birlikte bir bir gideriliyor. Şimdi bu tür açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar, CoronaVac isimli aşının neden farklı ülkelerde farklı seviyede etkinlik gösterdiğini açıkladılar.

Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, Türkiye'de yüzde 91,25 oranında etkinlik gösterdiği açıklandı. Ancak burada bulunan bağlantıda detaylarına ulaşabileceğiniz bir haberimizde, CoronaVac'ın Endonezya'da yüzde 65,3, Brezilya'da ise yüzde 50,4 oranında etkinlik gösterdiğinden bahsetmiştik. İşte bu farklılığın nedeni artık anlaşılmış durumda.

Etkinlik oranının farklı olmasının nedeni, hastalığı çok hafif geçiren hastalar

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Butantan Enstitüsü, Brezilya'nın açıkladığı düşük etkinlik oranının temel nedeninin, yapılan hesaplamalara COVID-19'u çok çok hafif geçiren gönüllülerin de dahil edilmesi olduğunu açıkladı. Enstitü yetkililerine göre bu hastalar, hasta olduklarının farkında bile değillerdi ve hastalığı atlatmak için de herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymamışlardı.

Butantan Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaların sevindirici olduğunu söylemek gerek. Zira hastalığı çok hafif atlatan kişilerde zaten ağır bir hasar meydana gelmiyor. İşte Brezilya'nın tüm bu gönüllüleri hesaba katarak matematiksel hesaplama yapmış olması, aşının etkinlik oranının düşmesine yol açtı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Brezilya'dan edindiği verileri aktarmış, aşının orta şiddetteki hastalara yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ifade etmişti.