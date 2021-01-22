Türkiye, Kuraklık Konusunda Kritik Seviyeyi Aştı

Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, su kıtlığı ve kuraklık konusunda kritik seviyeyi aşmış durumda. Dahası, nüfus artışı bu hızla devam ettiği takdirde durum daha da kötüleşecek.

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), Türkiye'deki su kıtlığı ile ilgili tedirgin eden açıklamalarda bulundu. WWF’nin iklim değişikliği, suyun düzenlenmesi ve yönetimle alakalı 5 yıllık verilerin analizine göre Türkiye'de büyük bir kuraklık yaşanması bekleniyor ve özellikle de şehirde yaşayan insanların su temini konusunda ciddi sorunlar yaşaması muhtemel.

Su kıtlığı konusunda dünyanın en yüksek riskli ülkesi olan Filistin’in risk puanı 3,67 iken, en az su kıtlığı riskine sahip ülke olan Norveç’in 1,54 risk puanı bulunuyor. Türkiye'nin su kıtlığı risk puanı ise 2,78 olarak açıklandı. Bu da Türkiye’nin su kıtlığı riski bakımından Norveç’ten ziyade Filistin’e yakın olduğunu gösteriyor.

"Su kıtlığının başlıca nedeni kaçak kullanım ve sulama sistemlerinin iyileştirilmemesi"

WWF Küresel Tatlı Su Programı Başkanı Stuart Orr, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Güney Asya'daki bazı ülkelerde de benzer sorunların ortaya çıkma ihtimali bulunduğunu belirtirken; iklim değişikliğinin şehirlerdeki suyun azalmasında etkisi bulunmasına rağmen asıl sorunun yanlış planlama olduğunu dile getirdi.

“Su kıtlığının başlıca nedeni kaçak kullanım ve sulama sistemlerinin iyileştirilmemesidir.” diyen Stuart Orr, içme suyunun dağıtımını da su kıtlığına neden olarak gösterdi ve “Bunun yanında talep yönetiminin doğru yapılamaması ve suyun yanlış taksim edilmesi de diğer büyük sebeplerdir” dedi.

Türkiye Yeraltı Suları Haritası

Dünya Yaban Hayatı Fonu’nun açıklamalarına göre şu anda Türkiye'de yıllık kişi başına su tüketimi 1.519 litre ancak 2030 yılında nüfusun 100 milyona ulaşmasıyla birlikte kişi başına düşen su miktarı 1.120 litreye düşecek. WWF Türkiye Temsilcisi Uğur Bayar’a göre su kıtlığında sınır, kişi başına 1.700 litre kabul ediliyor.

Aslına bakacak olursak NASA tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türkiye'deki Yer Altı Suları Haritası da WWF’nin yaptığı açıklamaların bir özeti niteliğindeydi. Hemen yukarıda görmüş olduğunuz haritada mavi renkli bölgeler, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki bölgeler ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.