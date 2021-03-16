Türkiye'nin Havası En Kötü Şehirleri Açıklandı

IQAir, 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nu yayınladı. Söz konusu rapora göre Türkiye, hava kirliliğini azaltmasına rağmen dünya sıralamasında gerilemiş durumda.

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir, 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu’nu yayınladı. Söz konusu rapor ile birlikte hem dünyanın en yüksek hava kirliliğine sahip ülkeleri hem de Türkiye’nin en yüksek hava kirliliğine sahip şehirleri ortaya çıkmış oldu.

IQAir, hava kirliliği raporunu hazırlarken söz konusu konumlarda, havadaki metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM2,5) yoğunluğuna odaklandı. Rapor, en iyi hava kalitesi için 0-12 (μg/m³) PM2,5 aralığını gösterirken; orta seviye hava kalitesi için 12,1-35,4 (μg/m³) PM2,5 aralığını gösteriyor.

Türkiye’de hava kirliliğinin en yüksek olduğu il Çorum oldu

Paylaşılan bilgilere göre Türkiye, 18,7 μg/m³ PM2,5 yoğunluğu ile 96 ülkenin bulunduğu sıralamada 43. sırada yer alıyor. Türkiye, bir önceki yıl yayınlanan listeye göre 3 basamak gerilemiş olsa da hava kalitesi, geçtiğimiz yılki 20,6 μg/m³ PM2,5’e kıyasla küçük de olsa bir iyileşme göstermiş durumda.

Rapor, Türkiye’nin PM2,5 oranı en yüksek, bir diğer deyişle hava kalitesi en düşük illerini de ortaya çıkardı. Buna göre PM2,5 oranı 35 μg/m³’ün üzerinde olan Çorum, Türkiye’de hava kirliliğinin en yüksek olduğu il konumunda. Çorumu sırasıyla Erzurum, Düzce, Konya ve Bursa izliyor.

Bursa’nın listenin üst sıralarında yer almasının oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından paylaşılan verilerde Bursa, Türkiye’nin en temiz havaya sahip şehri olmuştu. Söz konusu listede Bursa’yı Kastamonu ve Bitlis takip etmişti.

Bangladeş, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ülke

IQAir’in 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu’na göre dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ülke ise Bangladeş. PM2,5 oranı 80 μg/m³’e yaklaşan Bangladeş’i sırasıyla Pakistan, Hindistan, Moğolistan ve Afganistan takip ediyor.

Raporda hava kirliliği ile ilgili paylaşılan bilgilere göre yüksek hava kirliliği, her yıl 7 milyon erken ölüme neden oluyor ve küresel ekonomiye 2,9 trilyon dolarlık yük bindiriyor. Dahası, rapora göre dünya nüfusunun yüzde 90’ı, hava kirliliğinin tehlikeli seviyede olduğu bölgelerde yaşıyor.