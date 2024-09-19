Dışişleri Bakanı, Yakında Türkiye'de Bir Siber Güvenlik Teşkilatı Kurulacağını Açıkladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yakında Türkiye'de müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulabileceğini açıkladı.

Siber saldırılar, şüphesiz günümüzün en büyük problemlerinden biri. Her yıl hem ülkemizde hem de dünyanın farklı bölgelerinde şirketler başta olmak üzere birçok siber saldırı görüyoruz. Bu yüzden siber güvenlik önlemleri büyük önem arz ediyor.

Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yapılan bir açıklama, yakında Türkiye’de bu konuda önemli bir adım atılacağını ortaya koydu.

Siber güvenlik teşkilatı kurulacak

Lübnan’da yaşanan çağrı cihazı patlamalarının ardından konuşan Fidan, siber güvenlikle ilgili Türkiye’deki kurumlarda büyük bir farkındalık olduğunu ifade etti. Devamında ise müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması ile ilgili konunun Millî Güvenlik Kurulunda gündeme geldiğini ve yakında hayata geçirileceğini ifade etti. Açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Siber güvenlikle ilgili aslında ülkemizde kurumlarımızda büyük bir farkındalık var. Burada biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlüğümüz var aslında bu konuyla ilgilenen. Diğer taraftan Millî İstihbarat Teşkilatı siber güvenlikle ilgili konularda oldukça yetkin kabiliyetleri var. Emniyet teşkilatımızda da yetenek var.

Şimdi esas itibarıyla müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu, hükûmetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız, Millî Güvenlik Kurulunda da yapılan tartışmalar neticesinde bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. İnşallah çok yakın zamanda bunun hayata geçeceğini göreceğiz.
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