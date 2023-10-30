Reklam konusunda oldukça yaratıcı davranan markalar, konu Cadılar Bayramı olunca yaratıcıklarını sergilemek için kollarını sıvıyor. Bu içerikte, markaların eğlenceli Cadılar Bayramı reklamlarına göz atıyoruz.

Her sene olduğu gibi markalar bu özel günü kutlamak için kolları sıvadı. Bu vesileyle de bazı markalar, reklamlarında karanlık atmosferlere ve ürpertici detaylara yer vererek tüylerimizi ürpertirken bazı markalar da esprili yanlarını gösterip bizleri gülümsetmeyi başarıyor.

Cadılar Bayramı gibi özel günler aslında markalar için tam bir altın madeni! Neden mi? Çünkü markalar bu vesileyle yaratıcılıklarını gösterip kıvrak zekâların ürünü olan reklamlarla bir yandan beğeni toplarken bir yandan da müşterilerine kendilerini hatırlatıyorlar.

2016 yılında Burger King, restoranını McDonald’s hayaleti gibi giydirerek güzel bir troll'lük yapmıştı.

İş sadece restoranla da kalmamıştı tabii!

“Bir dondurma ne kadar korkunç resmedilebilir ki?” diyorsanız McDonald’s’ın Cadılar Bayramı reklamlarına bir bakın derim.

Pizza Hut’ın Cadılar Bayramı reklamı yüzünden, uzayan peynirlere bir süre eskisi gibi bakamayacağız galiba.

Heinz da Cadılar Bayramı reklamı için, gece kabuslarımıza girecek bir domates resmetmeyi başarmış.

IKEA’ysa Cadılar Bayramı temasını tarzından ödün vermeden yansıtmayı başarmış.

“Ve onlara kuru üzüm verdiler!” diyen M&M, şekerlerinin olmadığı bir ev kadar korkunç bir şeyin olamayacağını anlatıyor.

Nutella'ysa Cadılar Bayramı için Mumya olmaya karar vermiş.

Oreo da "sütün favori 'şeker ya da şaka'sı" olduğunu söyleyerek kurabiyesini bir vampir gibi resmetmiş.

Heineken'se bu reklamda olağanüstü bir yaratıcılık göstererek “Cadılar Bayramı'nın resmî sponsoru” olduğunu belirtmiş.

Cadılar Bayramı için kendini bir vampir gibi resmeden bira markası Guinness, "karanlık bir baştan çıkartma" olduğunu söylemiş.

Pepsi'nin, rakibi Coca-Cola kılığına girmesiyse en ikonikler arasında!

Jeep ise oldukça minimalist ama etkili bir reklam çalışması yapmış doğrusu.

"Çocuklara güvenli bir Cadılar Bayramı yaşatın." diyen Ford, hem mesajını vermiş hem de yaratıcılığını göstermiş.

Bir tampon markası tarafından yapılan bu reklamsa yaratıcılığı için büyük bir alkışı hak ediyor.

Halka filmine atıfta bulunan kalem markası Pilot, "Ödünç verdilerse geri ver!" diyerek oldukça yaratıcı bir çalışmaya imza atmış.

Sizin favoriniz hangisi?