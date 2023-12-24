Sadece Mideye Değil Duyulara da Hitap Eden Gıda Markalarının Yaratıcılıkta Sınırları Zorlayan Reklamları

5 dk okuma süresi
1
1
1
0
0
Günün her anında yaşamımıza tat katan, midemize şölen yaratan gıda markalarının yaratıcı reklam kampanyaları, sadece mideyi değil ruhu da doyuruyor. Markaların reklam dünyasında gezinirken duyularımızı harekete geçirecek, mizahi dokunuşlarla bezenmiş, bir tutam da samimiyetle yoğrulmuş kampanyalara rastladık.

Lezzetli ürünlerin tadını çıkarırken reklam dünyasında nasıl bir tat bıraktığına birlikte göz atalım. Bakalım hangisini görünce iştahınız kabaracak ya da “Tasarımcının aklını öpeyim.” diyeceksiniz.

İşte karşınızda, yaratıcılığın sofrasında öne çıkan örnekler:

Sadece 4,9 yağ olduğunu basit ama etkili anlatan Kraft’ın mayonez reklamı.

yaratıcı reklam

Patateslerin tahterevallisinde yokmuş gibi oturan bir mayonez damlası daha nasıl light olabilir ki? Diyet yapan ama mayonezin lezzetinden de vazgeçmeyenleri inandıracak türden bir reklam afişi olmuş diyebiliriz.

Babalar Günü için McDonald’s reklamı ince mizahı ile kel erkekleri kızdırır mı dersiniz?

mcdonald's reklam

Anneler Günü için aynı mizahın işleyip işlemeyeceği büyük bir tartışma konusu olurdu büyük ihtimal ama birçok babanın buna gülümsediğine eminiz. Babalara bir büyük hamburgeri hak ettirecek reklam olmuş.

McDonald’s, reklam kampanyalarında her zaman yaratıcı diyebiliriz.

mcdonald's yaratıcı reklam

McDonald’s reklam afişlerine baktığınızda hemen hemen birçoğunda düşünülmüş fikirler görürsünüz. İster aşırı yaratıcı olsun isterse de günün şartlarına ayak uydursun, reklamlarında mutlaka bir incelik var. Yaz gününde sizi serinliğin havuzuna sürükleyecek olan dondurmalar için de aynı şey geçerli.

Kimse Heinz gibi ketçap yetiştiremez.

reklam tasarımı

Domatesin tarladan şişeye olması gerektiği gibi girdiğinin güzel bir örneği olmuş.

Oreo’nun süt dolu yüzme havuzu

reklam kampanyası

İki pipet, bir kupa ve süt ile Oreo, bizce mükemmel bir uyum yaratmış. İçi sütle dolu olduğunu düşünebileceğimiz gibi süte bandırıp yeme alternatifi de akıllara gelebilir.

Bazen fikir kadar tasarım da önemli.

ilgi çekici reklam afişleri

Lipton, çayların bardaklarımıza nereden geldiğini anlatırken marka sahibi Unilever’in U’sundan da faydalanarak güzel bir çalışma ortaya çıkarmış.

Bir pizza daha ne kadar büyük olabilir?

yaratıcı tasarım

Pizza denilince hem sevilen hem de akla ilk gelen isimlerden biri olan Pizza Hut, kampanya duyurusunda pizzaların büyüklüğüne dikkat çekmek için bir futbol sahasını tercih etmiş. E bu kadar devasa bir pizza da doyurur değil mi?

Taze deniz canlısını pazarlamanın orijinal fikri

restoran reklamı

Bir restorana gittiğimizde yiyeceğimiz deniz canlılarının taze mi, yoksa buzhane mi olduğunu mutlaka sorarız. Bu restoran sorulara oldukça yaratıcı bir şekilde cevap vermiş.

Bakış açısını değiştiren reklamcılar, yaratıcı görsellerin de mimari.

grafik tasarım

Cazibenin zirvesine yerleşmiş Blue Bunny dondurmalarını görünce bu havada bile canınız istedi mi?

Bir restoran reklamı için oldukça başarılı değil mi?

yapay zeka tasarımları

“Lezzet şehri” sloganını anlatmak için her detay incelikle düşünülmüş. Topraktan fındığa, arasındaki kek katmanından binanın büyüleyici güzelliğine kadar birçok şey tek bir pasta diliminde.

Organik aromalı Chupa Chups şekerleri

dikkat çekici reklamlar

“Düşünsek aklımıza kesin gelirdi.” diyeceğiniz bazı şeyler vardır. Bizce bu reklam da onlardan biri. Ancak bizden önce başkası düşünmüş ve basit olduğu kadar dikkat çekici de bir görsel ortaya çıkmış.

Kapanış görselimiz de İzmir’deki bir balık restoranından.

yaratıcı grafik tasarımları

Şehirdeki yerini sıradan bir konum sembolü ile anlatmak yerine somon balığını tercih eden reklam ekibini kutlarız. Sadece yurt dışında değil ülkemizde de güzel reklam kampanyalarına örnek olabilir türden.

Bu kadar gıda ürününden sonra hafiften buzdolabına doğru gitmeyi düşünüyorsanız üzgünüz. :) Markalar, çok güzel reklamlar yapmış, dayanamadık.

Not: Editör, bu çalışmayı hazırladığı geç saatlerde buzdolabının kapısını aşındırdı.

Yaratıcı reklam tasarımları ile ilgili dikkatinizi çekebilecek diğer içerikler:
İLGİLİ HABER

Fikri Bulup Tasarlayan Kişinin Zekâsına Hayran Kalacağınız 12 Yaratıcı Reklam
İLGİLİ HABER

Türkiye Sokaklarında İnsanların Dikkatini Çekmeyi Başarmış Birbirinden Yaratıcı Reklamlar
İLGİLİ HABER

'Reklam Böyle Olur' Dedirten 14 Yaratıcı Tanıtım Afişi
İLGİLİ HABER

Dikkat Çekici Sloganlarla ve Fikirlerle Akıllara Kazınan Birbirinden Yaratıcı 15 Yılbaşı Reklamı
İLGİLİ HABER

Apple'ın Reklam Filmi Konusunda da Yaratıcılıkta Sınır Tanımadığını Gösteren En İyi Örnekler
İLGİLİ HABER

Film ve Dizileri Dış Mekânda Tanıtırken Hayal Gücünün Son Damlasına Kadar Kullanıldığı Yaratıcı Reklamlar
İLGİLİ HABER

Şeker mi, Şaka mı? Markaların Kıvrak Zekâlarını Gösteren Birbirinden Yaratıcı ve Eğlenceli Cadılar Bayramı Reklamları

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
1
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler