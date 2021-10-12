Türkiye’de Squid Game’e En Çok İlgi Duyan Şehirler Açıklandı

Netflix’in dizisi Squid Game’i duymayan bi’ aborjinler kaldı bir de Afrika kabileleri… Parazit filminden sonra koca gezegende Güney Kore sevgisini bir kez daha arşa çıkaran yapıma Türkiye’de en fazla Ardahan ilgi gösterdi.

Squid Game’in çocuk oyunları ile verdiği basit mesajları daha önce yüzlerce film ve dizi vermeye çalıştı ancak bu kadar etkili olamadı. İzleyicilerin ne istediğini bilen yapımcılar, bu kez “keşke Türk dizileri de böyle olsa” dediğimiz Netflix’in yaygınlığını kullandı. Sonuç, özellikle sosyo-ekonomik gündemin yoğun olduğu ülkelerde tam da istendiği gibiydi.

Google’da yapılan herhangi bir yaygın arama formuna dair istatistikler sunan Trends aracı, Squid Game hakkında da bize bilgiler sunuyor. Diziyi bir şekilde duyup Google’da aratanların hangi şehirlerde daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Google’ın “ilgi alanı” olarak nitelendirdiği 0-100 arası puanlama ölçeğine göre Squid Game’in en popüler olduğu ya da en çok ilgi duyan şehirleri öğrenebiliyoruz.

Netflix dizisi Squid Game’e en çok ilgi duyan şehirler:

Ardahan: 100 (tam puan) Gümüşhane: 89 Bartın: 89 Şırnak: 89 Kütahya: 88 Çankırı: 87 Isparta: 87 Edirne: 80 Kırıkkale: 79 Trabzon: 77 Karaman: 76 Giresun: 75 Bilecik: 75 Çorum: 75 Sinop: 75 Düzce: 75 Yalova: 74 Afyon: 72 Rize: 72 Bolu: 72 Uşak 72 Manisa: 71 Denizli: 71 Sakarya: 70 Erzurum: 69

İlk 25’te Türkiye’nin her bölgesinden şehrin adını görmek, bunca gündem yoğunluğuna rağmen popüler kültüre nasıl adapte olduğumuzu kanıtlar nitelikte (Bunun söz konusu gündemden kaçış olup olmadığı da başka bir içeriğimizin konusu olsun).

Üç büyükşehir arasında İstanbul 66 puan ile zirvedeyken, İzmir 62 puanla ikinci, Ankara 57 puanla üçüncü sıraya yerleşiyor. Nüfusu yüksek, gündelik hayat koşuşturmacası yoğun kentlerin ilgi seviyesinde, beklediğimiz kadar yüksek bir oran göremiyoruz. Tabii ki bu konuda elimizde bir veri yok, ancak büyükşehirlerde ilginin, tüketirken odaklanma şartını daha az talep eden içerik türlerine ve platformlarına kaydığını söylemek mümkün.

En az ilgi duyan şehirler de şu şekilde:

Iğdır: 8 Kilis: 16 Ağrı: 22 Muş: 33 Bingöl: 33 Hakkari: 35 Bitlis: 38 Çanakkale: 38 Muğla: 42 Van: 44

Peki tüm dünyada durum ne? Squid Game'e en çok ilgi gösteren ülkeler şu şekilde:

Filipinler: 100 (tam puan) Singapur: 96 Moğolistan: 93 Azerbaycan: 75 Myanmar: 72 Malezya: 64 Gürcistan: 64 Fas: 52 Endonezya: 46 Sırbistan: 44 Türkiye: 43 Vietnam: 42 Avustralya: 42 Bulgaristan: 40 Yeni Zelanda: 39 Lübnan: 39 Tunus: 38 Bosna-Herkes: 38 Kamboçya: 38 Cezayir: 38

Önemli: En çok ilgi duyan ülkelerin ilk 20'sinde neredeyse hiç Batı ya da Avrupa ülkesi bulunmuyor. Kanada ve İngiltere 31'er puanla 26 ve 27. sıradayken ABD, 28 puanla 29. sıraya yerleşiyor.

Dizi ile birlikte en çok aratılan isim HoYeon Jung oldu. Tabii siz onu daha çok 067 numara veya Kang Sae-byeok olarak tanıdınız:

Diğer taraftan dizi ile birlikte en çok aratılan konular arasında manken HoYeon Jung’un adının geçmesi tesadüf değil. Kendisi Güney Kore dizi ve filmlerinde görmeye alıştığımız abartılı oyunculuktan uzak karakteri ve hikayesi ile Instagram’da da kısa sürede 20 milyon takipçiye yaklaşmıştı.

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