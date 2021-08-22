Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ajansın hedeflerine dair yaptığı açıklamada 2023’te Ay’a gidileceğini ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir Türk vatandaşı gönderileceğini açıkladı. Birçok kişinin gerçekçi bulmadığı bu planlara sosyal medyadan gelen tepkiler gecikmedi.

2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı, geçtiğimiz sene ve bu sene başında yaptığı bazı açıklamalarla adından çokça söz ettirmişti. Ülkenin uzaya atılan ilk adımı sayılan uzay ajansı kuruluşunun sonunda gerçekleşmesi ve şimdiden bir taslağı oluşturulan astronot kıyafetleri vatandaşın genel beğenisini topladı. En çok eleştiri alan konulardan ikisi ise ajansa ayrılan düşük bütçe ve hedefler için belirlenen zamanların gerçekçi olmayışıydı. Gerçekçi görülmemesinin nedeni kuruluşun henüz oldukça yeni olmasıydı ve yakın zamanda, yine bu konuda eleştiri alacak bir açıklama yapıldı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı’na dair açıklamalarında "Özellikle ay ve astronot programı gibi büyük hedeflerde bazı adımları atmak biraz zaman alabilir ama programdan şaşma yok." ifadelerini kullandı. 2023 yılında Ay’a ulaşmanın ana hedeflerden biri olduğunu söyleyen Yıldırım’ın bu açıklamaları, şimdiden sosyal medyada tepki aldı.

"2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Türk vatandaşı göndereceğiz"

Serdar Hüseyin Yıldırım, 2 yıldan biraz daha fazla süredir faaliyet gösteren TUA’nın bu güne kadar yaptığı çalışmalar, belirlediği hedef ve planlar hakkında konuştu. Yıldırım’ın 2023 yılında uzaya bir Türk vatandaşının gönderileceği ve Ay’a çıkılacağına dair açıklamalarının tamamı şu şekildeydi: "2023 yılı bizim için çok önemli bir yıl. Biz de özellikle ay misyonu kapsamında aya ulaşma hedefliyoruz. Bir başka hedef ise yine 2023 yılı için bir Türk vatandaşını ilk defa uluslararası uzay istasyonundan uzaya göndererek bilimsel araştırmalar yapmasını sağlamak istiyoruz. Bu iki hedefi de 2023 yılında gerçekleştireceğiz.”

“Bu konuda hızlı çalışmalarımız devam ediyor. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefimiz devam ediyor. Bu programların içerisinde uzay havası, ekosistem geliştirmesi, gözlem kapasitesi, uzay limanı kurulması gibi çok sayıda program var. Bunların hepsinde çalışmalar var. Bir yandan da Uzay Ajansının gelişmesi devam ediyor. Biz neticede 2 yıllık bir kurumuz. Bir yapılanma içerisindeyiz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda iyi bir noktadayız."

Yapılan açıklamalar, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından gerçek dışı bulundu. Eleştirilen nokta, önceki gibi ajansın planları aceleyle kamuoyuna sunması ancak bunlar için henüz yeterli bir altyapının olmamasıydı. Biz de Twitter’dan gelen tepkilerden bazılarını sizler için derledik.

TUA'nın 2023 hedefi, sosyal medyada kısa sürede tepki çekti