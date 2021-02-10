TUA'nın Uzay Kıyafeti Interstellar'daki Kıyafetlere Benziyor

13 Aralık 2018’deki kuruluşundan sonraki uzun süren sessizliğin ardından Milli Uzay Programı’nı açıklayan Türkiye Uzay Ajansı, bu vesileyle pek çok görsel aracılığı ile yeni hedefleri kamuoyuna duyurdu. Söz konusu görsellerde yer alan uzay kıyafeti ile bilim kurgu türünün kültlerinden Interstellar (Yıldızlararası) kıyafetler arasında benzerlikler var.

Türkiye’nin ulusal uzay hedefleri, belki de ilk defa bu kadar net şekilde açıklandı. 9 Şubat 2021’de düzenlenen etkinlik ile kamuoyuna duyurulan Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye’nin Ay’a uzay aracı ve insan göndermek; ajansın ODTÜ bünyesinde kurulacak Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile altyapı sistemleri kurma hedefleri koyuldu. Tüm bu hedefler, uzay ajansının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla vurgulandı.

Söz konusu paylaşımlarda uzaya gidecek ilk Türk’ü temsilen uzay kıyafeti giymiş bir figüre de yer verildi. Söz konusu figür için tasarlanan kıyafet hakkında Milli Uzay Programı kapsamında herhangi bir açıklama yapılmadı. Uzaya gönderilmesi planlanan kişi ya da kişilerin, hangi kıyafeti giyeceği şu an için kesin değil. Elimizdeki tek referans ise görsellerde yer alan illüstrasyon.

Türkiye Uzay Ajansı’nın görsellerindeki uzay kıyafeti ve 'Yıldızlararası' filmindeki kıyafet şu şekilde:

Solda Interstellar filminden bir görsel, sağda ise Türkiye Uzay Ajansı için yapılan illüstrasyon yer alıyor. Özellikle kask bölgesinin büyük ölçüde filmden referans alınarak tasarlandığı da detaylara bakınca rahatlıkla anlaşılabiliyor. Diğer taraftan illüstrasyonda yer alan çanta askılarının rengi kırmızı iken filmdeki kostümde beyaz olarak verildiğini görüyoruz.

Elbette filmde olmayan bazı detaylar da illüstrasyona eklenmiş durumda. Örneğin filmdeki çantalar, kostümü giyen kişinin sırt ve bel bölgesine entegre şekildeydi. Ancak TUA’nın grafiklerindeki çanta, daha çok günümüz astronot ve kozmonotları tarafından kullanılan çantalara benziyor.

Uzay çalışmalarında da bu çalışmalara yön veren bilim kurgu vizyonunda da bol bol referans görebiliyoruz:

Bilim kurgu dünyasında eserler arası referanslara çok sık rastlarız. Örneğin 1968’de vizyona giren 2001: Bir Uzay Macerası filmi, modern bilim kurgu filmlerinin neredeyse hepsine referans olduğunu görebiliriz. Bu filmlerden birisi de 2014’de vizyona giren Interstellar (Yıldızlararası) filmi. Hatta Yıldızararası filminin yönetmeni Christopher Nolan, 1968 yapımı 2001’in restore edilmiş versiyonu için özel gösterim düzenlemiş, kendi filmi için de 2001’den ilham aldığını açık şekilde belirtmiştir.

Sinema dünyasındaki referansları bir kenarı bırakıp işin bilimsel tarafında da bakmamız lazım. Bugün uzay teknolojilerini geliştirmek için çalışan astronom ve mühendislerin çoğu; bilim kurgu eserleri sayesinde baş koyuyorlar. Bilimsel alanda üretim yaparken de arkalarında daha önce yapılmış çalışmalar yer alıyor, bu çalışmaların sonuçlarından yola çıkarak yeni ufuklar belirliyorlar. Bugün SpaceX tarafından geliştirilen roketlerin tasarımı ve teknik detayları bu alanda çalışan herkes tarafından biliyor, eğer başka bir şirket kendi teknolojisini geliştirmek isterse SpaceX’i örnek alabiliyor.

Tıpkı bilim kurgu sineması ya da bilimsel çalışmalarda olduğu gibi, uzay teknolojileri hakkında vizyon belirlerken de aslında bir konuda aidiyet ya da sahiplik söz konusu değil. Bu nedenle Türkiye Uzay Ajansı’nın tasarımlar için kült bir filmi referans alması, özünde sevindirici ve uzay vizyonunda sınırların kalktığını gösteren bir detay.