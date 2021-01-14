Gemius tarafından paylaşılan verilere göre WhatsApp, Gizlilik İlkesi tartışmaları başladığından bu yan Türkiye'deki günlük kullanıcı sayısında büyük kayıp yaşadı. Telegram ise aynı zaman zarfında günlük kullanıcı sayısını üç kat artırdı.

Yılbaşından bu yana gündemi en fazla meşgul eden konuların başında dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ın güncellenen Gizlilik İlkeleri sözleşmesi yer alıyor. WhatsApp’ın, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcıların yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamayı kullanamayacağını açıklaması, WhatsApp kullanıcılarının ciddi şekilde tepkisini çekmiş durumda.

İnternet odaklı bir danışmanlık şirketi olan Gemius, 1 Ocak’tan 11 Ocak tarihine kadar WhatsApp, Bip ve Telegram’daki kullanıcı sayısı değişimlerini ortaya koyarak WhatsApp’ın nasıl bir kayıp yaşadığını gözler önüne sermiş oldu. Paylaşılan bilgilere göre WhatsApp’ın veri paylaşımını zorunlu kılması, Telegram ve Bip’e göç başlatmış durumda.

1 Ocak'tan bu yana Telegram'ın Türkiye'deki günlük kullanıcı sayısı üç kat arttı

Gemius, daha iyi bir karşılaştırma yapabilmemiz için güncel verilerden önce WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi tartışmalarının olmadığı ekim, kasım ve aralık aylarının aktif kullanıcı sayılarını paylaşıyor. Buna göre söz konusu üç aylık dönemde WhatsApp’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 53 milyon civarındayken; Bip’in 15 milyon, Telegram’ın ise 16 milyon civarında aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu görüyoruz.

1 Ocak’tan 11 Ocak tarihine kadarki sürece baktığımızda ise WhatsApp’ın günlük aktif kullanıcı sayısının 41 milyon civarında seyrettiğini, son gün olan 11 Ocak’ta ise 40 milyon barajının dahi altına düştüğünü görüyoruz. Aynı zaman aralığında 4 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına sahip olan Bip, 7 milyon günlük kullanıcı sayısına yaklaşırken; Telegram da günlük aktif kullanıcı sayısını neredeyse üçe katlayarak 12 milyonu aşıyor.