Türkiye'de yeni bir yerli içerik platformunun kurulacağı iddia edildi. Gelen haberlerde bu platformun isminin belli olduğu ve 65 milyon dolar bütçeye sahip olacağı aktarıldı. Yeni platformun TRT tarafından inşa edilecek platform olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sinema, dizi ve daha birçok farklı içeriğe ulaşabildiğimiz dijital platformlar, internet kullanımının artması nedeniyle gün geçtikçe daha popüler hâle geliyor. Öyle ki artık dünya çapında milyonlarca insan, Netflix, Disney+, HBO Max gibi platformları belli ücretler karşılığında kullanıyor.

Bu durum ülkemizde de farklı değil. Hem yurt dışı merkezli hem de Türkiye’den çıkan içerik platformları, ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Şimdi ise sosyal medyada dolaşan iddialar, Türkiye’de yeni bir dijital platformun kurulacağını gösteriyor.

İddiaya göre, 65 milyon dolar bütçeli içerik platformu geliyor

egirişim tarafından sosyal medya üzerinden ortaya atılan bir iddia, Türkiye’de yeni bir içerik platformunun kurulmasının planlandığını ortaya koydu. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bu iddia, yeni platformun bütçesi ile ilgili de bilgileri içeriyordu. Buna göre proje, 65 milyon dolarlık bir bütçe ile yola çıkacak.

egirişim’in kurucusu Hilmi Öğütçü de LinkedIn hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Açıklamalarda, “Netflix, Gain, BluTV gibi yerli bir dijital platform kuruluyor. RTÜK belgesini gördüm, adı da belli. Bütçesi 65 milyon dolarmış” ifadelerine yer verildi ve detayların bayramdan sonra paylaşılacağı aktarıldı.

Şu an için bu platform ile ilgili pek fazla bilginin olmadığını söylemek mümkün. Ancak geçtiğimiz aylarda TRT Genel Müdürü, Netflix’e rakip bir platform inşa edeceklerini açıklamıştı. Bunun için de 2023 tarihi verilmişti. Bu nedenle de ortaya çıkan yeni iddiaların TRT’nin platformuyla alakalı olma ihtimalinin bulunduğunu belirtebiliriz.