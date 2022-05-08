Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Stratcom Youth" etkinliğine katılan TRT Genel Müdürü, Netflix alternatifi dijital platform geleceğini duyurdu.

Disney Plus'ın da ülkemize gelmesiyle birlikte, dizi ve film sektöründeki dijital platformlar arasında rekabet bir hayli kızışmaya başladı. TRT Genel Müdürü, bugün yaptığı açıklamayla rekabeti iyice kızıştıracak platform inşa edeceklerinin haberini verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"nda konuşma yapan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medyadan diğer dijital platformlara kadar pek çok konuyu ele aldı. Kamu Yayıncılığı konulu bir konuşma gerçekleştiren TRT Genel Müdürü, Netflix alternatifi dijital platform kurulacağının müjdesini verdi.

Netflix alternatifi dijital program geliyor

Konuşmalarına ile başlayan Sobacı, "Sosyal medya, bireylerin daha özgür bir şekilde fikirlerini ortaya koyabildiği bir alan olacağı iddia edilirken bir anda yalan haberin, dezenformasyonun mecrası haline geldi" sözlerine yer verdi.

Dijital çağda özgürlük alanı vadederken, kaos, belirsizlik ve abartıdan beslenen bir sosyal medya karşımıza çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 70'i sosyal medyayı bilgi ve haber kaynağı olarak kullandığını söylüyor. Sosyal medya, bilgi ve haber kaynağı olma işlevi üstlendiği andan itibaren, kaçınılmaz olarak dezenformasyon ve manipülasyonun yoğun bir şekilde yaşandığı alanlar haline dönüştü. dedi.

Daha sonra TRT’nin planlamalarından bahseden Sobacı, TRT’nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini açıkladı. Buna ek olarak film ve oyunlara yatırım yapılmaya devam edeceğinin de altını çizdi.