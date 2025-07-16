Oyunlarda düşük ping ve kesintisiz bağlantı, oyuncular için her zamankinden daha önemli hale geldi. Türkiye’de internet altyapısına yönelik yatırımlar sürerken, oyun şirketleriyle yapılan iş birlikleri de dikkat çekiyor. Son olarak TurkNet, küresel oyun şirketi Tencent Games ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Türkiye’de internet hizmeti sunan TurkNet, küresel oyun şirketi Tencent Games ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sayesinde TurkNet kullanıcıları, Tencent oyunlarına daha düşük gecikme süresi ve daha stabil bağlantı ile erişebilecek.

Tencent Games ile yapılan doğrudan bağlantı anlaşması, TurkNet kullanıcılarına PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Honor of Kings gibi popüler oyunlarda daha akıcı bir deneyim sağlayacak. Bağlantı altyapısında sağlanan bu gelişme, özellikle güncelleme indirme sürelerini ve içeriklere erişim hızını da artıracak.

Tencent Games ile iş birliğine gitti

TurkNet’in Tencent dışında farklı global şirketlerle de doğrudan bağlantı anlaşmaları bulunuyor. Öte yandan TurkNet, internet hız testlerinde de öne çıkıyor. Steam tarafından açıklanan verilere göre TurkNet, Türkiye’de 81.8 Mbps ortalama indirme hızıyla en hızlı sabit internet sağlayıcısı olarak listelendi.

Aynı zamanda nPerf’in hazırladığı analizlerde de TurkNet; indirme, yükleme, düşük gecikme ve tarama deneyimi gibi birçok alanda lider konumda yer aldı. TurkNet, Tencent Games anlaşması ile oyun tarafında altyapısını güçlendirirken, hız testlerindeki liderliğiyle de internet performansını sürdürmeye devam ediyor.