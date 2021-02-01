Yeni Tip COVID-19’u Tespit Edebilen PCR Testi Geliştirildi

Avusturya'da yaşayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, bütün dünyaya yayılan yeni tip COVID-19 virüsünü kısa bir sürede tespit edebilen PCR testi geliştirdi. Önder, yeni PCR testinin doğruluk oranının %70 - %80 arası olduğunu ve tek bir test değerinin 6 euro olduğunu açıkladı.

İngiltere’den dünyanın dört bir yanına dağılan yeni tip COVID-19 varyantı, küresel şekilde endişeler yaratırken bilim insanları da bu virüs tipini kolay bir şekilde tespit edebilecek kitler üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Avusturya’da Procomcure Biotech şirketinin CEO'su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, yeni tip varyantın çıkmasının ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başladı ve yeni varyantı kısa bir şekilde tespit edebilen PCR test kiti geliştirdi. Önder, %70 - %80 arasında doğruluk payının bulunduğu bu testin son derece hızlı bir şekilde, uygun maliyetlerle yapılabildiğini açıkladı.

PCR testinin değeri sadece 6 euro

Yaklaşık 16 yıl önce Avusturya’ya taşınan ve orada Biotech adlı bir şirket kuran Prof. Dr. Kamil Önder, tıpkı diğer bilim insanları gibi kendisini ve şirketini COVID-19’a karşı verilen mücadeleye adamış durumda.

Önder, daha önce Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını ve Avusturya’dan yüzlerce test kitini ülkemize ulaştırdıklarını belirtti. Önder’in yeni haberi ise yeni tip COVID-19 varyantına dair bir nebze de olsa rahatlatacak bir gelişme oldu.

PCR testlerinin Ar-Ge’den üretime kadar %100 Avusturya menşeli olduğunu belirten Önder, testin dizilim işlemine ihtiyaç duymadan kısa bir süre içerisinde yanıt verdiğini dile getirdi. Biotech kurucusu, PCR testlerinin son derece uygun maliyetlerde üretildiğini ve dolayısıyla testin bütçe konusunda insanlara kolaylık sağlayabileceğini açıkladı.

Testlerin doğruluk paylarının %70 - %80 arasında olduğunu belirten Önder, şu açıklamalarda bulundu: “PCR testleri Avusturya’da kullanılmaya başlandı. Şu anda bir test seti 6 Euro (yaklaşık 52 TL) değerinde. Ancak fiyatı üretim sayısı ve teslimat kapsamına göre farklılık gösterebiliyor. Sonuç 70-90 arasında alınıyor. Tüm işlem dizileme olmadan, uygun ücretli ve çok hızlı yapılabiliyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor.”