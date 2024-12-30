TUSAŞ, yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ 2'nin ilk uçuş testlerini gerçekleştirdi. 20 dakika süren uçuş, başarılı bir şekilde tamamlandı. HÜRKUŞ 2, 2025 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), bir süredir üzerinde çalıştığı eğitim uçağı HÜRKUŞ 2 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, pilotlarımızı eğitecek uçağın başarılı bir ilk uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

2025 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ 2, birinci nesil HÜRKUŞ'tan biraz daha farklı. Mesela yeni eğitim uçağı, eskisine göre daha hafif daha fonksiyonel bir yapıya sahip. Bu da savaşta ve barışta gökyüzünü koruyacak pilotlarımız için oldukça önemli.

İşte HÜRKUŞ 2'nin gökyüzü ile buluştuğu o anlar:

TUSAŞ, HÜRKUŞ 2'nin ilk uçuşuna ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, ilk uçuş süresinin 20 dakika olduğu ifade edildi. Eğitim uçağımız, ilk uçuşu sırasında 6.500 feet irtifa ve 140 knot hıza ulaştı.

TUSAŞ'in HÜRKUŞ 2 ile ilgili açıklaması şöyle:

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!



Pilotlarımızın eğitimi için Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek olan HÜRKUŞ uçuşunu başarıyla tamamladı.



6.500 feet irtifa

140 knot hız

20 dakika uçuş süresi



Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.