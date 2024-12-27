BAYKAR Piaggio Aerospace'i satın aldı

Türkiye'nin en büyük savunma şirketlerinden BAYKAR, İtalya'nın 140 yıllık havacılık firması "Piaggio Aerospace"i satın aldı. Piaggio Aerospace'in hem uçakları hem de bakım, onarım ve revizyon birimleri bulunuyor.

Türkiye'de ürettiği insansız hava araçları (İHA) ile tüm dünyada büyük ilgi gören BAYKAR, önemli bir gelişme ile gündemde. Şirket, İtalya'nın 1884 yılında kurduğu ve bugüne kadar çok önemli işler yapan havacılık firması "Piaggio Aerospace"i resmen satın aldı.

140 yıllık geçmişe sahip olan Piaggio Aerospace, "gökyüzünün Ferrari’si" olarak biliniyor. P.180 Avanti gibi iş odaklı uçakların yanı sıra motor üretimi de yapan firma, bakım, onarım ve revizyon gibi birimlere de sahip. İşte bu denli büyük bir firmanın yeni sahibi, an itibarıyla BAYKAR.

Hem İtalya hem Türkiye memnun!

Yapılan açıklamalara baktığımızda hem Türkiye'nin hem de İtalya'nın bu satın alımdan memnun olduklarını görüyoruz. Bu bağlamda; İtalya Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlanacak. Kurumsal yapılar ve iş gücü korunacak." ifadesini kullandı. Haluk Bayraktar ise "Türk havacılık sanayisinin gücünü Avrupa’ya taşıyoruz." dedi.

Bu arada; BAYKAR'ın bu hamlesinin kolay bir süreç olmadığını özellikle söyleyelim. İtalya hükûmeti, konuyla ilgili olarak bir ihale açtı ve dünyanın dört bir yanından havacılık odaklı şirketler, Piaggio Aerospace'i satın almak için teklif verdiler. BAYKAR, bu süreçte tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı.