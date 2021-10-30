Twitch Türkiye'de patlak veren dolandırıcılık iddialarının üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı #temiztwitch etiketi ile birlikte bu duruma tepki gösterdi.

Günlerdir sosyal medyada ve Twitch platformunda dönen "Bit atarak kara para aklama" iddiaları, bu akşam Jahrein'in açtığı yayın ve ardından sosyal medyada sıkça paylaşılan bir liste ile iyice gündeme oturdu. Ortaya çıkan listede onlarca farklı yayıncının isimleri ve söz konusu bitlerden kazandıkları meblağlar yer almakta. Listenin doğruluğu henüz kesinleşmemiş olsa da pek çok Twitch yayıncısı ve izleyicisi bu duruma tepki gösterdi.

Yayıncıların büüyk bir çoğunluğu bu duruma bir süre yayın açmayarak tepki gösterirken bazı yayıncılar ise isimlerinin listede olduğu iddia edildiği halde yayınlara devam etti. İzleyiciler ise bu duruma #temiztwitch etiketini kullanıp paylaşımlar yaparak tepki gösterdi. Bizde sizler için bu tepkilerden bazılarını derledik.

İşte #temiztwitch etiketiyle atılan o tweet'ler;