Twitch'te Kara Para Aklama Skandalında Yeni Gelişme

18 kişinin daha gözaltına alındığı Twitch operasyonları ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. İddialara göre gözaltına alınanlar, 1 milyon dolarlık vurgunla suçlanıyor. Söz konusu vurgunun nasıl yapıldığı da gün yüzüne çıkmış durumda.

Bundan yaklaşık 1 ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bazı Twitch yayıncılarına şafak operasyonu düzenlendiğinden ve 18 kişinin gözaltına alındığından bahsetmiştik. Bu kişiler, başkasına ait kartlarla dolandırıcılık yapmakla suçlanıyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TRT Haber, soruşturmanın detaylarıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Operasyonla ilgili edinilen ilk bilgi, vurgun yapılan parayla ilgili. İddialara göre ortadaki paranın büyüklüğü 1 milyon dolar. Üstelik işin içinde bilgisayar korsanlarının da olduğu ileri sürülüyor. Gözaltına alınan 18 kişiden 5'inin yayıncı, 5'ininse bilgisayar korsanı olduğu belirtiliyor. 4 kişinin bilgisayar korsanları ile yayıncılar arasındaki iletişimi sağlayıp komisyon aldığı ifade ediliyor. Tüm bunlarınsa Discord üzerinden kurulmuş gizli bir grup üzerinde planlandığı da iddialar arasında.

Sahte siteler kurup insanları dolandırmışlar

TRT Haber, Twitch'te nasıl kara para aklandığını da ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre bilgisayar korsanları, sahte internet siteleri kuruyorlardı. Hatta bu sahte siteler arasında Türkiye'deki en büyük zincir marketlerden bir tanesinin sanal GSM operatörü de yer alıyordu. Bu siteler kısa süreliğine Google arama sonuçlarında en üst sıralara taşınıyor, siteye giren kullanıcının kredi kartı bilgileri çalınıyor, daha sonra da buradaki bilgilerle Twitch'te bağış yapılıyordu. Böylelikle dolandırıcılıktan elde edilen para, Twitch üzerinden aklanıyordu. Bu süreçte hem bilgisayar korsanı hem yayıncı hem de komisyoncuya para kalıyordu.

Yaşanan dolandırıcılık olayında mağdur olan bir kişiye ulaşan TRT Haber, süreç içerisinde neler yaşandığını da ifşa etti. Konuyla ilgili mağdur olduğunu söyleyen kişinin açıklamaları şu şekilde:

Kredi veya banka kartı bilgilerini sisteme girdiğinde kendisine internetten güvenli banka ödemesi için bir tane onay kodu geliyor. Bu onay kodunu, tutara dikkat etmeden girdiği için hesabından ilk fırsatta bin 500 TL çekiliyor. Daha sonra bir kere daha siteye girdiğinde, kendisine siteden uyarı geliyor. Şöyle diyor: Yanlış kodlama girdiniz, tekrardan siteye kod girer misiniz diye bir kere daha kod gönderiyorlar. Aynı sefer de bin 150 TL daha para çekiyorlar. Harcama ekstrelerini kontrol ettiğimizde bu para bir tane bankaya geçiyor, sanal bankaya geçiyor. Biz bu sanal bankayı aradığımızda kendisini şu şekilde dönüş yapıyorlar. Biz diyorlar sanal bankayız elektronik pos, elektronik hesap hizmeti veriyoruz internet üzerinden. Bizim herhangi bir sorumluluğumuz yok, biz parayı şu şu oyun şirketine aktardık diye böyle bir bildirimde bulundular.

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