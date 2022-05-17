Twitch Yayıncılarına Şafak Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında!

Türkiye'nin gündemine oturan Twitch üzerinden kara para aklama skandalında operasyonların ikinci ayağı bugün gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan şafak operasyonlarında, 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin başkasına ait kartlarla dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch, Türkiye'de bir kez daha bir polis operasyonuyla gündeme geldi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 8 ilde şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarla Twitch üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ileri sürülen 18 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği şafak operasyonu, İstanbul ile eş zamanlı olarak Adana, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Kırşehir'de de yapıldı. İddialara göre hedefteki isimler, başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak Twitch yayınlarına para aktarıyor, bu sayede haksız kazanç elde ediyorlardı.

Ocak ayında da yapılmıştı

Aslına bakacak olursak Twitch, Türkiye'de bir süredir kara para aklama skandalıyla zaten gündemde. Hatta geçtiğimiz aylarda da benzer bir şafak operasyonu gerçekleştirmiş, 11 İlde 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan ikisininse tutuklandığı öğrenilmişti. Edinilen bilgilere göre bugünkü operasyon, Ocak 2022'de gerçekleştirilen operasyonun bir parçası...

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bazı Twitch yayıncıları, 1 milyon dolarlık dev bir vurgun yaptılar. Tutarın bu denli yüksek olması, Twitch'i bir canlı yayın platformu olmanın çok daha dışına itti. Yapılan operasyonlar ve yaşanan olayların aylardır gündemde kalması da bunun en net göstergesi. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz...

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