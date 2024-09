Twitch, büyük yayıncıların yayınlarını kendi hesaplarında olduğu gibi veya kısmen paylaşan kullanıcıları banlayacağını açıkladı. Alınan karar, Twitch'te kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin önüne taş koyacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi canlı yayın platformlarından Twitch, kolay yoldan para kazanmaya çalışan içerik üreticiler için önemli bir karar aldı. Alınan karar kapsamında, bundan sonra "bekleme odası" yayınlara izin verilmeyeceği ifade edildi. Twitch, söz konusu hesapları yasaklayacak.

Twitch'te kolay yoldan para kazanmak isteyen bazı kullanıcılar, büyük yayıncıların yayınlarını bazen olduğu gibi bazen de büyük oranda kendi kanallarında paylaşıyorlar. Bu canlı yayınlara denk gelen diğer kullanıcılar da orijinal bir yayını üçüncü taraf kaynaklardan izlemiş oluyorlar. Hatta bu amaçla kurulan bazı kanallar, ciddi paralar da kazanıyorlar. İşte "bekleme odası" olarak anılan bu durum, artık Twitch'te yasaklanacak.

Hesapların gerçek sahiplerine büyük iş düşecek

Twitch tarafından yapılan açıklamaya göre bekleme odası yayınları yapan kullanıcıların tespiti için diğer kullanıcılara ve "gerçek" içerik üreticilere büyük iş düşecek. Zira hem diğer kullanıcıların hem de hesap sahiplerinin, ilgili kanalları raporlamaları gerekecek. Bu raporlar üzerinden yola çıkacak Twitch moderatörleri, yapacakları incelemeler sonucunda hesaplarla ilgili karar verecekler.

Twitch'in bekleme odası yayınlarıyla ilgili kararı an itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda. Eğer siz de bu tür bir kanal yönetiyorsanız bundan sonraki süreç için dikkatli olmanızda fayda var. Her an ban yiyebilirsiniz.