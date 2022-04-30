Twitch Skandalına Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz aylarda patlak veren Twitch skandalı hakkında yeni detaylara ulaşıldı. Yüz binlerce doların aklandığı skandalda şüphelilerin parayı aklama süreçleri adım adım açığa çıktı.

Popüler yayın platformu Twitch, geçtiğimiz aylarda büyük bir kara para aklama ve dolandırıcılık olayı ile gündeme gelmiş ve bu olay çok uzun bir süre konuşulmuştu.38 kişinin göz altına alındığı Twitch skandalında soruşturma devam ediyor ve yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Dün, Twitch skandalın kapsamında yürütülen soruşturma dahilinde oldukça ilgi çekici yeni detaylar ortaya çıktı. TRT Haber'in aktardığına göre Twitch skandalı boyunca yüz binlerce dolar değerinde para aklandı.

Her şey Twitch Türkiye'nin hacklenmesi ile başladı

Aslında Twitch skandalının fitilini ateşleyen şey, 2021’in Ekim ayında Twitch Türkiye’nin hacklenmesi oldu. Bu hacklenme sırasında ele geçirilen ve Twitch yayıncılarının ne kadar kazandığını gösteren belgelerin bir forum sitesinde paylaşılmasıyla düğüm çözülmeye başlamıştı. Ünlü yayıncı Jahrein’in olaya dahil olması ile skandal giderek alevlenirken, TBMM’de de Twitch üzerinden kara para aklandığı iddialarına ilişkin soru önergesi verilmesiyle tüm gözler platforma çevrilmişti.

Yapılan operasyon neticesinde Twitch üzerinden tam olarak 848 bin dolar değerinde kara para aklandığı tespit edildi. Kredi kartı bilgilerini çalan ve yayıncılarla iletişim kuran 2 şüpheli tutuklanırken; gözaltına alınan diğer 36 kişi için ise adli kontrol kararı verildi.

Şüpheliler nasıl kara para aklıyordu?

Elde edilen bilgilere göre şüpheliler, oltalama ya da yemleme olarak da bilinen phishing yönteminden yararlanıyordu. İlk olarak kontör yüklemek için sıkça tercih edilen popüler bir süpermarket zincirini markajlarına alan ekip, bahsi geçen şirkete ait sanal GSM şebekesinin bir kopyasını yarattılar.

Hatta iddialara göre şüpheliler, taklit siteyi gerçek gibi göstermek adına arama motorunda üst sıralara çıkmak için Google’da reklam bile verdi! Sahte sitenin aramada daha üst sıralarda olması demek, kontör yüklemek isteyen kişilerin, her şeyiyle orijinal sitenin aynısı olan bu kurmacaya daha kolay bir şekilde inanacağı anlamına geliyordu.

Şüphelilerin bu söz konusu sahte sitede orijinalinden farklı yaptığı tek fark, sitenin adında ufak bir harf değişikliği yapmaktı. Bu detayın ilk bakışta fark edilmemesi sonucunda ise pek çok kişi tongaya düştü. Taklit siteye kontör yüklemek amacıyla girenler, kredi kartı ve kimlik bilgileri gibi bilgileri girerek bunları şüphelilerle paylaşmış oluyordu.

Bu bahsettiğimiz kredi kartı bilgileri ise Discord gibi sosyal mesaj platformlarında bulunan ve sadece güvenilir bir kişinin referansıyla dahil olabileceğiniz kapalı gruplarda paylaşılıyor; ardından da anonim rumuzlar aracılığıyla Twitch yayıncılarına ulaşım sağlanıyordu. Hatta bazı durumlarda Twitch yayıncılarıyla e-posta aracılığıyla iletişim kurulduğu bile oluyordu. Bu e-postalarda “YouTube ya da Twitch kanalınıza komisyon karşılığı her ay düzenli bit bağışı atacağım, düşünürseniz, bana mesaj gönderin” ve benzeri ifadelere yer veriliyordu.

Bu gönderilen bağışların kaynağı olarak ise şüpheliler, Amerika’da kurdukları reklam kasan bilgisayarları gösteriyor ve elde ettikleri gelirler üzerinden bit göndereceklerini öne sürüyorlardı. İşte yayıncıların bu teklife olumlu bir dönüş yapması halinde de şüpheliler, gönderilen bağışlardan yüzde 30 ila 50’ye varan komisyonlar veriyordu. Kendi paylarına düşen parayı alan yayıncılar ise, paranın kalanını şüphelilerin kripto para cüzdanına aktarıyordu. Bu düzen, kara para takibinin yapılmasını da oldukça zorlaştırıyordu.

Bazı bilgiler, Dark Web gibi ortamlarda para karşılığında satılıyordu

Ulaşılan şüpheli ifadeleri ise bu söz konusu iddiaları doğruluyor. Bu sisteme göre ortalama 100 bit, 1 dolara tekabül ediyor. Anormal bir para girişi olduğu fark edilen bit Twitch yayıncısının hesap grafiği ise aslında her şeyi anlatmaya yetiyor.

Bu kara para aklama sisteminin en başında, sahte siteyi yaratarak kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçiren şüpheliler bulunuyor. Çalıntı bilgilerle bit satın alanlar ise şüphelilerin suç ortakları oluyor. Yayıncılara teklif götürerek bitleri paraya çeviren kişiler ise, sistemin üçüncü halkasını oluşturuyor.

Bununla birlikte şüpheliler sadece Türkler üzerinden değil; kredi kartı bilgilerini çaldıkları yabancılar üzerinden de kara para aklıyordu. Bu bilgilerin, dark web gibi pek tekin olmayan internet ortamlarında satıldığı da konuya dair öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

Jahrein, Twitch skandalına dair bildiklerini ilk kez Webtekno'ya anlatmıştı: