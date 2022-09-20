Twitch'in tanıdık isimlerinden Sliker, geçtiğimiz gün ilginç bir skandalla gündeme geldi. Yayıncının birçok yayıncıdan borç para aldığı, alırken de zor durumda olduğu yalanını söylediği iddia edildi.

Oyuncuların bir araya geldiği bir canlı yayın platformu olarak doğan fakat günümüzde oyunun ikinci plana atıldığı Twitch, bugün tepki çeken bir olayla yeniden gündeme geldi. HasanAbi dahil on binlerin takip ettiği pek çok ünlü Twitch yayıncısı, başka bir Twitch yayıncısının kendilerini dolandırdığını açıkladı.

Yayıncıların sosyal medya hesaplarından ve yayınlarında yaptıkları açıklamalara göre ItsSliker adlı yayıncı, kumar bağımlılığını sürdürmek için ek finansman bulmak üzere ünlü yayıncılardan para istemeye başladı. Üstelik yayıncı, banka hesaplarının dondurulduğu, faturalarını ödeyemediği ve para bulmadığı takdirde çaresiz kalacağı gibi yalanlar da söyledi.

Yayıncılardan on binlerce dolar 'borç' aldı:

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İngiliz yayıncının dolandırıcılığı, ilk olarak Amerikan yayıncı Lacari’nin Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. 2021 yılında Sliker ile Discord’da yaptığı bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşan Lacari, Sliker’a “Yardım ara, belli ki ciddi bir sorunun var ve umarım bu senin için bir uyanma çağrısı olur.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ekran görüntülerinde Sliker, Lacari’den de aynı yalanlarla 1000 dolarlık borç istiyordu. Lacari, 2021’de Sliker’ın borç isteğine karşılık vererek istediği parayı göndermişti. Bundan bir yıl sonraysa Sliker, borcunu geri ödediğini söylüyordu. Fakat para, hiçbir zaman Lacari’ye ulaşmadı. Sliker ise parayı gönderdiğini, artık banka hesabında olmadığını öne sürüyordu.

Bu Tweet’i gören dev yayıncılar da benzer bir durumla karşılaştıklarını açıklamaya başladı. Bu yayıncılardan bazılarıysa çok yüksek miktarlarda para kaybettiğini öne sürdü. ‘lukeafkfan’ 27 bin dolar, Trainwrechstv ise 45 bin dolar gibi meblağları Sliker’a borç olarak verdiğini ve geri alamadığını söyledi. Twitch’in en popüler isimlerinden xQc de Sliker’dan benzer bir talep aldığını fakat asla borç vermediğini ifade etti.

Sliker, olayın gün yüzüne çıkmasıyla itirafa başladı:

17 Eylül günü Sliker, Twitch’te açtığı yayınında durumu itiraf etmeye başladı. Pek çok yayıncıdan borç aldığını söyleyen yayıncı, “Birçok insana yalan söyledim.” ifadelerini kullandı. Yayıncı, kumar bağımlılığının CS:GO’daki kaplama bahislerinden doğduğunu söyleyerek “En sonunda parayla kumar oynayabileceğimi keşfettim.” şeklinde konuştu.

Yayıncılar, Twitch’te boykota başladı:

Tüm bu olayların ardından Pokimane ve Mizkif gibi popüler isimlerin de aralarında yer aldığı dev yayıncılar, Twitch’e karşı boykota başladı. Yayıncılar, platformda kumar oynanmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Öte yandan işin ironik yanı, bazı yayıncılara göre bu çağrıda bulunan yayıncılar, zamanında kumarın yasaklanması için başlatılan diğer çağrılara katılmamış, sessiz kalmışlardı.