Ninja'nın Göz Banyosu Yaptıran Muhteşem Yayın Odası

Dünyanın en popüler Twitch yayıncısı Tyler "Ninja" Blevins'in 20.000 dolarlık ekipmanlı yayın odası oldukça klas duruyor.

Her gün milyonlarca kişiye yayın yapan Ninja, geçtiğimiz günlerde Portland merkezli bir ajansla yeni anlaşmaya imza attı. Öncesinde RedBull'la da sponsorluk anlaşması imzalayan Ninja'nın yayın odasına dair bir video paylaşıldı.

Bir süre önce ana sponsorlarından RedBull'un Roundhouse ile partnerlik anlaşması imzalaması Ninja için de güzel bir kapı açmış oldu. Anlaşmanın hemen ardından Ninja'nın Chicago'daki evine uçan Robert Medkeff, oda ile ilgili planlarını ve nasıl bir stüdyo düşündüklerini açıkladı.

Uzun süren pazarlıklar ve tartışmalar sonunda, Roundhouse birçok farklı alternatifle Ninja'nın kapısını tekrar çaldı. Yayın için en optimum ışık ve uygun teknoloji seçilerek stüdyo son halini aldı. Medkeff, Ninja'yı en çok Redbull temasında renkler kullanılmasına ikna ederken zorlandıklarını açıkladı.

Şu an RedBull ile özdeşleşen mavi-beyaz dizayn edilmiş odada 4 adet Blackmagic URSA 4K kamera bulunuyor ve bunların her biri 60 FPS'lik mükemmel görüntü kaydı kapasitesinde. Ayrıca Electrovoice ve Shure'dan seçilen mikrofonlar da şu an piyasada bulabileceğiniz en mükemmel cihazlar.

YouTube üzerinde 20 milyon, Twitch'te ise 10 milyon takipçiye sahip olan Ninja, sadece geçtiğimiz ay gelen bağışlar ve abonelik ücretleriyle tam 500.000 dolar kazandı. 2009 yılında rekabetçi oyunculuğa Halo 3 ile başlayan Ninja'nın Fortnite: Battle Royale ile adeta 'krallık' seviyesine getirdiği stüdyosunu tanıttığı video ile sizleri başbaşa bırakıyoruz.