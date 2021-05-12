ZEON, Subatlon Türkiye Rekorunu 315 Saat ile Kırdı

Sevilen Twitch yayıncısı ZEON (Necati Akçay), Twitch Türkiye'nin gelmiş geçmiş en uzun yayını rekorunun yeni sahibi oldu. Subathon isimli bir konsept kapsamında yayın yapan Akçay, bu yayını tam 315 saat sürdürdü.

Twitch isimli canlı yayın platformunun Türkiye'deki sevilen yayıncılarından olan "ZEON" lakaplı Necati Akçay, bir Türkiye rekoruna imza attı. Subathon konsepti kapsamında yayın yapmaya başlayan ZEON, tam 315 saat süren bir yayın yaparak, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en uzun Twitch yayınına imza atmış oldu.

Subathon konsepti, yayıncıların son zamanlarda sık sık tercih ettikleri yayın türlerinden bir tanesi. Aslında yayıncıya göre değişen koşulların bulunduğu konsept, önceki yayınlarda belirli bir süre boyunca yayın yapılacağının açıklanmasıyla başlıyor. Yayıncı, günü ve süreyi belirledikten sonra da gelen her yeni abone için belirli bir süre daha ekstradan yayın yapıyor. İşte ZEON, bu konsept kapsamında 315 saat boyunca, yani 13 günden biraz daha uzun süre boyunca kesintisiz yayın yaptı.

Aslına bakacak olursak bu rekorun göstere göstere geldiğini söylemek gerekiyor. Çünkü Necati Akçay, Twitch Türkiye'nin hem eski hem de sevilen yayıncılarından bir tanesi. Normal yayınlarında bile çok izlenen yayıncı, subathon konsepti ile takipçilerinin de desteğini alarak, Türkiye rekorunu kırmayı başardı. ZEON bu rekoru, Kaanflix isimli yayıncının 230 saat süren subathon yayınını geçerek kırmış oldu.

Yalnızca Twitch'te değil; YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook gibi mecralarda da büyümeye devam eden yayıncı, kendine ait bir de internet sitesi yönetiyor. Bu işe emek de veren yayıncı, kırdığı rekorun gururunu uzunca bir süre yaşayacak gibi görünüyor.