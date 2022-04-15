Popüler kripto para birimi Cardano'nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, Twitter'ı satın almak isteyen Elon Musk'a çağrıda bulundu. Ethereum'un da kurucuları arasında bulunan Hoskinson, Twitter'ın teklifi reddetmesi hâlinde Musk ile birlikte merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu kurabileceklerini aktardı.

250 milyar dolardan fazla serveti ile dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Elon Musk, geçtiğimiz hafta beklenmedik bir kararla Twitter’ın %9.2’lik hissesini milyarlarca dolara satın almıştı. Bunun ardından da ünlü iş insanının sosyal medya devinin yönetim kuruluna dahil olacağı belirtilmiş; ancak bu gerçekleşmemişti. Dün ise bu konuda daha büyük bir gelişme yaşandı ve Musk’ın Twitter’ın tamamını 43,4 milyar dolarlık astronomik bir ücretle satın almak istediği ortaya çıktı.

Bunlara ek olarak Twitter’ın Musk’a karşı bir hamle yapacağını gösteren haberler gelmişti. Ünlü iş insanı dün yaptığı bir başka açıklamada ise Twitter yönetim kurulunun satın alma teklifini kabul etmemesi durumunda bir ‘B’ planı olduğunu aktarmıştı. Şimdi de popüler kripto para birimi Cardano’nun (ADA) kurucusu, Musk’ın belirttiği ‘B’ planına yönelik bir teklif yaptı.

‘Elon ile birlikte merkeziyetsiz bir sosyal medya kurabiliriz’

Cardano’nun yanı sıra Ethereum’un kurucuları arasında da bulunan Charles Hoskinson, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Elon Musk’a çağrıda bulundu. Hoskinson açıklamalarında, “Elon, eğer Twitter teklifini reddederse bana ulaş. Seninle birlikte merkeziyetsiz bir platform kurmak beni mutlu eder” ifadelerine yer vererek ünlü milyarderin teklifinin reddedilmesi durumunda beraber merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu kurabileceklerini aktardı.

Tabii ki bu teklifin ne kadar ciddi olduğu tartışılır bir konu. Bazı Twitter kullanıcıları, Cardano tabanlı uygulamalardaki problemlere atıfta bulunarak Hoskinson’un teklifi hakkında şaka yaptı ve ortaya çıkabilecek sosyal medya platformunda gönderi paylaşmanın sıkıntılı olabileceğini belirtti.

Yine de Musk’ın, tartışma yaratan Twitter teklifinin dışında daha önce konu hakkında açıklamaları olduğunu belirtmek gerek. Açıklamalarında sosyal mecralardaki ifade özgürlüğü gerekliliğine vurgu yapan Musk, Twitter satın alımından birkaç hafta önce platformdan daha ‘özgürlükçü’ bir sosyal medya platformu kurabileceğini aktarmıştı. Bu da Twitter’ın teklifini reddetmesi halinde Musk’ın başka bir platform kurmaya istekli olabileceğini gösteriyor olabilir.