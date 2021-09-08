Her gün yeni bir özellik tanıtan Twitter, belirli bir kitleye özel paylaşım yapmanızı sağlayan “Topluluklar” özelliğini tanıttı. Özellik, şu anda iOS ve web kullanıcılarına test amaçlı sunulmuş durumda.

Son zamanlarda özellik üstüne özellik çıkaran Twitter, önce “çakma Instagram” tasarımını sundu, ardından da takipçi çıkarma özelliğini tanıttı. Özellik tanıtmaya doymayan popüler sosyal medya platformu, yeni özelliğini de tanıttı.

Twitter’ın son tanıttığı özellik tıpkı diğerleri gibi herkesin kullanmayacağı ama bazı kullanıcıların çok işine yarayacak ve sosyal medya üzerinden kitlelere erişme konusunda onlara kolaylık sağlayacak bir özellik oldu. Özelliğin adı ise “Communities” yani Topluluklar.

Belli bir kitleye ulaşmanın en kolay yolu

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Topluluklar özelliğinin asıl kullanım amacı, birden farklı topluluğa hitap eden kişilerin sadece belirli bir topluluğa özel paylaşım yapabilmesi olarak açıklandı. Bu özellik sayesinde belirli tweetleri sadece belirli topluluklarla paylaşan kullanıcılar, takipçilerinin ilgisini çekmeyecek tweetleri onlara göstermiyor.

Twitter’da uzun zamandır tartışılan “her tweet herkes için değildir” görüşüne bir çözüm olarak ortaya çıkan bu özellik, İçerik üreticilerinin ve büyük kitlelere hitap eden kullanıcıların vazgeçilmezlerinden olabilir.

Kullanıcıları daha özgür olmaya davet ediyor:

Twitter’ın bu yeni özelliği, bazı paylaşımları yapmaktan çekinen ya da diğer kullanıcılardan tepki çekeceğini düşünen insanları daha fazla paylaşım yapmaya da davet eden bir yapıda. Örneğin siyasi içerikleri sadece siyasetle ilgilenen bir kitleye paylaşabilir, teknoloji ile ilgili tweetleri ise yine teknoloji ile ilgilenen bir topluluğa özel olarak paylaşabilirsiniz.

Bu durum aynı zamanda bazı toplulukların paylaşımları sebebiyle linç yemesinin de önüne geçmeyi hedefliyor. Paylaşımları sadece topluluk içinde yapan kullanıcılar hem özgürce paylaşım yapabilecek hem de diğer kitlelerin linçlerinden uzak kalabilecek.

Twitter’ın şu anda aktif olarak test ettiği bu özellik şu anda sadece iOS ve web üzerinden kullanılabilir durumda. Özelliğin yakın zamanda Android kullanıcılarına da sunulacağı açıklandı.