Twitter, kullanıcıların toksik takipçileri profilden uzak tutma işlemini kolaylaştıracak bir adım attı. Şu ana kadar kullanıcıyı engellemekten başka bir seçenek sunmayan platform, yeni bir özellik sayesinde takipçinin hesaptan uzak tutulmasını sağlayacak. Test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Yeni bir tasarım dilini test etmeye başladığını duyuran Twitter, platformdaki deneyimi iyileştireceğine inandığı yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bir kullanıcının kendini takip etmesini istemeyen kullanıcılar, yeni bir seçeneğe sahip olacaklar. Bu seçenek sayesinde bir kullanıcı, takipçiler arasından çıkarılabilecek.

Aslına bakacak olursak bu özellik, sosyal medya dünyası için bir ilk değil. Örneğin Instagram kullanırken bir takipçinizi çıkarabileceğiniz bir seçenek var. Facebook'ta ise bir kişiyi arkadaşlıktan çıkarmanız yeterli. Twitter ise bu konuda çok gerideydi. Bir kişinin kendisini takip etmesini engellemek isteyen kullanıcı, söz konusu kullanıcıyı önce engelliyor sonra da engeli kaldırıyordu. Bu sayede istenmeden takipçiden kurtulma imkanı yakalanıyordu. Twitter için üzerinde çalışılan yeni özellik, takipçi çıkarma işlemini kolaylaştırıyor.

Twitter'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Twitter'ın yeni özelliği ile kullanıcılar, takipçiler listesine girip kullanıcılar ile ilgili ayarlar yapabilecekleri seçeneğe dokunduklarında, yeni bir seçenek ile karşılaşacaklar. "Remove this follower" ya da "Bu takipçiyi çıkar" olarak görünecek bu seçenek, bir takipçinin hesaptan uzak tutulmasını sağlayacak. Böylece Twitter'da takipçi çıkarmak, artık daha kibar bir şekilde gerçekleştirilmiş olacak.

Twitter'ın takipçi çıkarma özelliği, şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor. Özelliğin test sürecinin ne zaman tamamlanacağı ve kullanıcıların bu özellikle ne zaman tanışacakları da net değil. Ayrıca bu özelliğin şu an için web sürümde test edildiğini, mobil uygulamalarda bu özellik ile ilgili herhangi bir bildirim olmadığını da söyleyelim.