Gazeteci Turgay Güler’in mavi tik başvurusu reddedildi. Güler aldığı red üzerine şaşkınlığını ve öfkesini attığı bir tweetle belirtti. Kendisinin Tweet'i, sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz aylarda uzunca bir süre kapalı olan mavi tik başvurularını yeniden açmıştı. Fakat bu, Twitter'a fazlasıyla yük olmuştu. Platform da başvuruları geçici bir süreliğine kapattığını duyurmuştu. Başvurular, günümüzde de alınmaya devam etse de bir 'salgın' haline dönüşen mavi tik alma isteği, zaman zaman kırıcı sonuçlara neden olabiliyor.

Bu kırıcı sonuçlardan biriyse bugün Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler'in başına geldi. Twitter hesabından mavi tik için başvuruda bulunan Güler, platformdan olumsuz cevap aldı. Kendisinin buna verdiği cevapsa olayın daha çok duyulmasına neden oldu.

'Milli güvenlik sorunu!'

Twitter'daki mavi tik başvurusundan olumlu cevap alamayan Güler, hesabından "Oldu olacak bir de küfür etseydiniz! Twitter hesabımı onaylamamış bunu göndermiş. Yuh diyorum. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur!" ifadelerini paylaştı. Kendisinin paylaşımı da haliyle sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu. Kendisi, bu Tweet'i sonradan kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'in başına gelmişti. Matis'in de mavi tik başvurusu Twitter'dan olumsuz cevap almıştı.

Twitter'da mavi tik onayına sahip olabilmek için konulan şartlar arasında gazetecilik, marka, hükûmet, yetkililer, aktivistler ve diğer kategorilerden birisinde bulunma şartı yer alıyor. Fakat haberde bahsi geçen her iki isim de bu kategorilerden birine girmelerine rağmen olumsuz cevap aldı. Twitter'ın en ön plana çıkan diğer şartlarıysa telefon numarası ve e-posta hesabı onaylanmış, aktif bir hesaba sahip olmak.