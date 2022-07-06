Bu içeriğimizde, Twitter kullanırken işinize yarayacak olan birbirinden farklı botları derledik. Listemizde hem bilgilendirici hem de eğlenceli araçlar bulunuyor.

Günümüzde hem ülkemizde hem de dünyada Twitter botları, platformdaki kullanıcıların birincil şikâyeti olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebiyse bu devasa sayılardaki botların; politika, siyaset ve teknoloji gibi sayısız konuda çatışma ortamı yaratıp kimi küçük kimi büyük tartışmalara sebep olması.

Fakat bu botların hepsi kötü ellerde değil. Bazıları, platformda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayabiliyorken bazıları da size her gün farklı bir bilgi katabilecek kapasitede olabiliyor. Gelin şimdi sizin de göz atabileceğiniz bu botların bazılarına birlikte bakalım.

Kimiyle kaliteli vakit geçireceğiniz, kimininse varlığını sorgulayacağınız 15 Twitter botu:

Anlık olarak sizlere belirli hatırlatmalar yapan here's your reminder:

Twitter akışınızda gezerken anlık olarak 'su içmeyi unutma' ya da 'sevdiğin bir şarkıyı aç' tarzı tavsiyeler veren bir bot.

Çevrimiçi ortamdaki milliyetçi kavgaların ateşini yükseltecek bir bot: Flags Mashup Bot

Bu bot, iki farklı ülke bayrağını alarak yeni bir bayrak üretiyor. Daha sonra o iki ülkenin ismini de birleştirerek garip isimlerle ülkeler çıkarıyor.

Bu yıl bitsin artık yakarışlarınızı duyan bot: Year Progress

Bu ise içinde bulunduğumuz yılın yüzde kaçının bittiğini paylaşıyor.

Sırada oldukça absürt bir bot olan Every Sheriff botu var

Bu bot, bir emojiyi alıp ondan bir şerif modeli çiziyor. Sonra da buranın şerifi benim şeklinde emojiye özel bir metin üretiyor. Örnek olarak yukarıda burnundan duman çıkan yüzün şerifini görebilirsiniz.

Stil anlayışından yoksun olmasına rağmen birbirine güzel giden renkleri toplamaya çalışan bot: Color Schemer

Color Schemer bir bot olduğu için her zaman hoşunuza gidecek renk kombinasyonları çıkaramayacak olsa da kıyafet kombini gibi durumlarda ani fikirler verebilir.

The Ephemerides ise uzay görüntüleri eşliğinde pek de anlamlı olmayan sözler üretiyor:

Yani uydulardan görüntü alıp bunları bilgisayarla üretilen yazılarla birleştirerek sunuyor.

wayback_exe ise sizleri geçmişe götürerek eski web sitelerini eski tarayıcılarda gösteriyor:

Oldukça nostaljik olan bu işi rastgele yapıyor.

MoMA ise tarihi eserler hakkında bilgi edinmek isteyenlere yardımcı oluyor:

Eser görüntülerini alıp onlar hakkında bilgilendirici linklerle paylaşan bu bot, bilgilerini Modern Sanat Müzesinden alıyor.

Yerli bir bot olan Fikri ise Twitter gündeminden geri kalmak istemeyenlere yardımcı oluyor:

Kendisi, gün içinde en çok etkileşim alan paylaşımları listeliyor.

Neden diye sormayın: Pépito isimli kedinin eve girip çıktığı saati takip etmemize yarayan bir bot da var

Kendisini takip edenlerin sayısı da bir hayli fazla

Uzun uzun thread'leri tek bir sayfada derli toplu görmek isteyenlere: Thread Reader App

Botu thread'in altına etiketledikten sonra size verdiği bağlantıya tıklamanız yeterli.

Sıradaki botun amacı, sadece emojilerle farklı akvaryumlar üretmek:

Emoji aquarium isimli bu bot, farklı balık emojilerini ve bitkileri kullanarak akvaryumlar üretiyor.

İndiryo botunu bilmeyen yoktur:

Kendisini bir videonun altına etiketlerseniz, o videoyu indirebileceğiniz bir bağlantıyı size sağlıyor.

İndiryo'nun bir alternatifi de Video Downloader Bot:

Kendisinin amacı ve kullanım şekli aynı.

Saçma sapan sözleri alıp çok derin anlamlara sahipmiş gibi alıntılara dönüştürebileceğiniz bot:

Make it a quote botunu bir tweet'in altına etiketlediğinizde onu alıp bir özlü sözmüş gibi alıntıya çeviriyor. Söyleyen kişi olarak da Twitter kullanıcı adı belirtiliyor.

Uzun flood'ları ya da sadece bir tweet'i basitçe Notion hesabınıza kaydedebilmenizi sağlayan Save To Notion:

Save To Notion'u kullanabilmek için hesabın profilinde de gösterilen birkaç basit adımı gerçekleştirmeniz gerek. Biz kısaca bunlara değinelim.

Öncelikle Notion hesabı açıp bu linke girmeniz gerek.

Daha sonra üst tarafta bulunan duplicate tuşuna basın

Save To My Notion botuna /connect şeklinde mesaj atın

Botun size attığı linke tıklayın ve başta kendi hesabınıza kopyaladığınız Twitter sayfasını açın

Paylaşımların altına botu etiketleyin ve #Thread veya #Tweet şeklinde nasıl kaydedilmesini istediğinizi seçin

Kaydedilen paylaşımlara Notion hesabınızdan erişebilirsiniz.

Bunlar dışında paylaşmak istediğiniz botlar varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.