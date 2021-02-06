Sosyal medya platformu Twitter, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararları mahkemeye götürmüştü. Twitter'ın, mahkemeye götürdüğü bu 14 davanın tamamını kaybettiği açıklandı.

Türkiye'de son günlerde özellikle siyasilerin gündeminde olan Twitter, BTK'nın kendisi hakkında aldığı kararlara karşı açtığı 14 davanın tamamını kaybetti. Twitter'ın davaları kaybetmesine rağmen BTK'nın kararlarını uygulamadığı ifade edildi.

Twitter, ayrıca Türkiye'ye temsilci atama konusunda da siyasilerin gündeminde yer almıştı. Şirket, temsilci atamadığı için çeşitli para cezalarına çarptırılmış ardından reklam cezası almıştı. 2 ay içerisinde platformun bant genişliğinin de daraltılması bekleniyor.

Twitter, BTK kararlarına karşı açtığı davaları kaybetti

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, terör içeriklerini yayınlamaya devam etmesi iddiasıyla BTK tarafından idari yaptırımlarla karşılaşmıştı. Şirket, bu kararlara karşı 14 dava açmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada, Twitter'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı kararlara karşı açtığı 14 davanın kesin kararlarının açıklandığını ve Twitter'ın bu davaların hepsini kaybettiğini söyledi. Sayan, Twitter'ın davaları kaybetmesine rağmen kararları yerine getirmediğini dile getirdi.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yaman da düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya platformlarının ve Twitter'ın kendisini hükümetler, siyasetler ve ulus devletler üstünde gördüğünü söyledi. Yaman, bu platformların dijital sansür ve dijital baskılama yaptığını dile getirdi.

Aslında Türk siyasileriyle Twitter'ın arasındaki bu mücadele yeni sayılmaz. Sosyal medya platformu, daha önce Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Önümüzdeki 2 ay içerisinde de temsilci atamadığı için bant genişliğinin sınırlandırılması ihtimali bulunuyor.