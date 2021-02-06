İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın siyasilerin paylaşımlarını engellemesine yönelik platformda yaptığı paylaşımlarda Twitter'ı eleştirdi. Altun, Twitter'ın sansürünün kabul edilemez olduğunu belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan yüksek tansiyonlu olayların ardından siyasiler, üniversitedeki olaylara dair paylaşımlar yapmıştı. Fakat paylaşımında LGBT bireyler hakkında "sapkın" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı, Twitter tarafından " Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti." şeklinde ikinci kez etiketlenmişti.

Bunun ardından Twitter, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olaylarla ilgili paylaştığı Tweet'i paylaşımdan kaldırmıştı. Bahçeli, kaldırılan Tweet'inde eylemlere katılan gençlere yönelik "Başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır." ifadesine yer vermişti. Devlet Bahçeli'nin Tweet'inin kaldırılmasıyla birlikte Twitter, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eleştiri oklarının hedefi oldu.

"Bu platformların misyonu dünyayı "sanal kaotiklik" illüzyonuna mahkûm etmek haline gelmiştir":

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda sosyal medya platformlarının siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit olduğumuzu söyledi. Böylesine bir sansürün kabul edilemez olduğunu söyleyen Altun, sosyal medya platformlarının misyonunun dünyayı "sanal kaotiklik" illüzyonuna mahkum etmek haline geldiğini ifade etti. Altun'un paylaşımları şu şekildeydi:

Bundan iki gün önce Twitter'a yüklenen bir diğer isim de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmuştu. Karaismailoğlu, Twitter'a reklam yasağının başladığını ve peşinden de bant daraltılmasının geleceğini vurgulayarak "Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın Tweet'ini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli." ifadelerini kullanmıştı.

Aslında bundan birkaç hafta önce Twitter ve diğer sosyal medya platformları, dünyanın gündemine oturmuştu. ABD'de birçok sosyal medya platformu, ülkede yaşanan senato olaylarının ardından Donald Trump'ın hesabını kalıcı veya bir süreliğine engellemiş, paylaşım yapmasının önüne geçmişti.