Twitter'da birçok ünlü ismin doğrulanmış hesapları, kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirildi ve bu hesaplardan aldatıcı paylaşımlar yapıldı. Bağış toplandığını belirten paylaşımlar, kullanıcıları bir internet sitesine yönlendiriyordu.

İnternet, bizlere sunduğu güzelliklerin yanı sıra birçok kötü duruma da ev sahipliği yapabiliyor. Bunlardan biriyse bir türlü tükenmek bilmeyen dolandırıcılar. Hatırlayacak olursanız Temmuz 2020'de bu durumun zirvesini görmüştük. Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi isimlerin Twitter hesapları ele geçirilmiş, bu hesaplardan iki katı geri verilecek vaadiyle Bitcoin istenmişti.

Bugünse temel amacı aynı olan, yani haksız bir şekilde para kazanmak isteyen yeni dolandırıcılar benzer bir yöntemi izledi. Twitter'da şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla birkaç doğrulanmış hesabı ele geçirmeyi başaran kötü amaçlı kişiler, yaptıkları paylaşımlarda bazı internet sitelerine yer verdi ve burada bağış yaptıklarını iddia etti.

Birçok ünlü ismin hesabı ele geçirildi:

Bu yazıyı yazdığımız ana kadar gördüğümüz kadarıyla Twitter'da hesabı ele geçirilen isimler arasında ABC News sunucusu Jessica Harmsen, NITV News sunucusu Natalie Ahmat ve Fransa Basketbol Ligi'nde forma giyen basketbolcu Adreian Payne, şarkıcı Nena, beyzbol oyuncusu Taylor James Snyder ve birçok ünlü ismin doğrulanmış hesapları yer alıyordu.

Üstelik dolandırıcılar, bu hesaplardan bazılarının isimlerini "T E S L A" şeklinde değiştirip profil fotoğraflarına Tesla'nın logosunu yerleştirdi. Doğrulanmış hesap etiketiyle inandırıcılığı yüksek haline gelen bu hesaplar, bir süre sonra orijinal isimlerine kavuştu. Ayrıca hesapların Twitter profil fotoğrafları ve paylaşılan Tweet'ler Twitter tarafından kaldırıldı.

Olayın ne kadar büyüyeceğini veya ne zaman biteceğini bilmiyor olsak da bu süreç boyunca hangi hesaba güvenmeniz gerektiği konusunda şüpheci davranmakta fayda var. Dolandırıcılar tarafından verilen internet sitelerine ulaşmamanız da büyük önem taşıyor. Zira bu siteler, bir şekilde internet tarayıcınızdan veya doğrudan bilgisayarınızdan bilgilerinizi ele geçirebilir.