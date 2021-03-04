Bir iOS cihazınız olmadığı için sosyal medyanın son sansasyonel platformu olan Clubhouse'a katılamıyor musunuz? Twitter, Clubhouse benzeri özelliği Spaces için testlere başladı.

Son dönemde en çok konuşulan sosyal medya platformu Clubhouse olurken, sadece sesli görüşmelere izin veren platform pek çok iOS kullanıcısının da gözdesi haline gelmişti. Bir dönem davetiyeleri parayla satılan platform henüz Android üzerinde hizmet vermeye başlamadan önemli bir rakiple karşılaşabilir.

En büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Clubhouse benzeri özelliği Spaces üzerinde çalışıyor. Gelen son bilgilere göre Spaces özelliğinin test edildiği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Twitter'ın ardından diğer platformlardan da benzer hamleler gelebilir.

Twitter kendi Clubhouse'unun peşinde

Aslında Twitter, uzun zamandır Spaces özelliği üzerinde çalışmalarını devam ettiriyordu. Clubhouse'un yakaladığı büyük başarının ardından da Twitter planlarında bir değişikliğe gitti ve yeni özelliğe odaklandı.

Android kullanıcılarının beta sürümünde kullanabildiği Spaces için testler devam ederken bu testlerde Türkiye de yer alıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, kendi "alanlarında" diğer insanlarla bir araya gelip görüşlerini açıklayabiliyor. Twitter, kullanıcılarının bu kanallar üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını belirtiyor.

Twitter bir an önce Clubhouse'un yakaladığı rüzgarı kendi lehine çevirmek ve özellikle Android platformunda insanların sesli sosyal medya aracı da olmak istiyor. Şimdilik yapılan beta testlerde özellik çok küçük bir kullanıcı grubuna sunuluyor.

Twitter Spaces testlerine nasıl katılabilirsiniz?

Twitter'da Spaces uygulamasına erişebilmeniz için öncelikle beta kullanıcısı olmanız gerekir. Google Play Store üzerinden beta programına kayıt yaptırabilirsiniz. Özellik size tanımlandığında da Spaces özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Beta sürecine girebilenler, yeni Tweet oluşturma düğmesine uzun basarak açtıkları menüde en soldaki Spaces ikonuna tıkladıklarına kendi alanlarına kavuşmuş olacak. Konuşması için 10 kişiye kadar davetli alınabilecek. Bu kişiler kimlerin konuşabileceğine karar verme hakkına da sahip olacak.