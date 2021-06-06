Son dönemlerde başta ABD eski Başkanı Trump olmak üzere özellikle siyasi figürlere uyguladığı sansürle sık sık gündeme gelen Twitter, yaptığı bir paylaşım sonrası sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar Twitter'ı çifte standart uygulamakla suçladı.

İnternetin herkes için eşit ve adil ifade özgürlüğü sunması düşüncesi, pek çok farklı açıdan yıllardır tartışılan bir konu. Bu konudaki tartışmalarda en çok yer alan platformlardan biri de Twitter. Son dönemlerde özellikle siyasi figürlere uyguladığı sansürle gündeme gelen Twitter, son olarak Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'nin hesabını askıya almıştı.

Bu gelişme üzerine Nijerya'dan Twitter'a erişim engeli geldi. Sansürün sansürü doğurduğu bu garip döngünün ana kahramanlarından biri olan Twitter ise bu gelişme sonrası bir tweet paylaşarak Nijerya'da Twitter'a erişim engeli gelmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Twitter, çifte standart uygulamakla suçlandı:

Twitter tarafından yapılan açıklamada 'Nijerya'da Twitter'ın engellenmesinden derin endişe duyuyoruz. Özgür ve #Açıkİnternet'e erişim, modern toplumda temel bir insan hakkıdır. Nijerya'da dünyayla iletişim kurmak ve bağlantıda kalmak için Twitter'a güvenen herkesin erişimini yeniden sağlamak için çalışacağız.'' ifadeleri yer aldı. Ancak Twitter'ın bu paylaşımı, büyük tepki topladı.

Açıklama sonrası pek çok Twitter kullanıcısı, temel bir insan hakkı olarak betimlenen açık internet erişiminin Twitter tarafından kısıtlanmasını eleştirdi. Twitter'ın kendi politikalarını 'sansür ve farklı görüşleri susturma girişimi' olarak değerlendiren kullanıcılar, platformun bu konuda ikiyüzlü davrandığını söyledi.

Twitter, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Filistin - İsrail arasında gerilimin tırmandığı ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği dönemde Filistinli kullanıcıların paylaşımlarını kaldırmakla suçlanmış, ardından suçlamaları kabul ederek bunun 'yanlışlıkla' olduğunu söylemişti.

Twitter'a paylaşımı sonrası gelen bazı tepkiler:

''Başkan Donald Trump'ın Twitter'ının askıya alınmasından derin endişe duyuyorum. Politikalarına katılmasanız bile, özgür ve #Açıkİnternet'e erişim, modern toplumda temel bir insan hakkıdır.''

''Şaka mı bu? Twitter "özgür ve açık" değil. Muhafazakarları yanlış fikirlere sahip oldukları için bastırıyor ve yasaklıyorsunuz.''

''Twitter'ın düzenli olarak siyasi figürleri ve aynı fikirde olmadığı kişileri yasakladığı gerçeği göz önüne alındığında, Nijerya'nın kesinlikle doğru olanı yaptığını düşünüyorum.''

Bir dakika... Hesapları kurallarınızı ihlal ettiği gerekçesi ile incelemeye alıyorsunuz. Sonra bir ülkenin başkanı, hesabını bir paylaşımı yüzünden askıya aldığınız için size erişim engeli getirince sinirleniyorsunuz. Twitter, faşizmin diğer adı.''