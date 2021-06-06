Sedat Peker, Videolarının Neden Silinmediğini Açıkladı

Son dönemlerde ardı ardına yayınladığı ve büyük tartışmalar yaratan videolarıyla gözleri üzerine toplayan Sedat Peker, hesaplarının neden kapatılmadığını ve videolarının neden platformlardan kaldırılmadığını açıkladı.

Ülkemizde son günlerde sosyal medyada en büyük gündem maddesi organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker ve yayınladığı videoları. Yayınladığı videolar milyonlarca izlenmeye ulaşan ve ortaya attığı iddialarla epey konuşulan Sedat Peker'in 'Reis Sedat Peker' isimli YouTube kanalı geçtiğimiz günlerde 'doğrulanmış hesap' rozeti almıştı.

Ayrıca videolar yine geçtiğimiz günlerde IMDb'ye 'mini dizi' olarak eklenmiş ve videolarda adı geçen isimler de uzun bir liste halinde dizinin kadrosu kısmında yer almıştı. Fakat bu sayfa sonrasında IMDb'den kaldırıldı. Videolarda her biri başlı başına büyük bir gündem olan iddialara yönelik tartışmalar devam ederken bugün yeni bir video daha yayınlayan Sedat Peker, ardından Twitter'da bir paylaşım yaparak hesaplarına neden erişim engeli getirilmediğini, videolarının neden silinmediğini açıkladı.

İnternet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli gelmişti:

Sedat Peker'e ait olan 'sedatpeker.com' sitesine geçtiğimiz haftalarda Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 21.05.2021 tarihli ve 2021/5968 değişik iş sayılı kararıyla erişim engeli getirilmişti. Peker, bugün yaptığı açıklama ile videolarının neden kaldırılmadığını gelmediğini açıkladı.

Peker'in açıklamasına göre bu yönde de bir mahkeme kararı mevcut ancak YouTube, Twitter ve Instagram yetkilileri tarafından bir savunma istenmiş ve yapılan savunma sonrası hesaplar açık kalmış, videolar kaldırılmamış.

Peker, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Bazı arkadaşlar hesaplarıma yasak neden getirilmedi diye soruyorlar. Mahkeme kararı olmasına rağmen Twitter, Instagram, Youtube yetkilileri savunmamızı istediler. Yaptıkları incelemede videoları engellememe kararı aldılar.' ifadelerini kullandı.