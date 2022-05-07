Elon Musk’ın rekor fiyattan satın aldığı Twitter’a ilgi büyük. Son verilere göre Musk’ın Twitter’ı almasıyla iş ilanı başvurularında gözle görülür artış yaşandı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter’ı satın aldı. Platform için 44 milyar dolar harcayan Musk, gelecek planları için çalışıyor ve Twitter’ı nasıl daha iyi hale getirebileceğini düşünüyor.

Birkaç gün önce Elon Musk’ın, geçici olarak Twitter CEO’su olacağı yönünde haberler çıktı. Bu iddia üzerine tartışmalar hâlâ sürerken, şirkete yapılan iş başvuru ilanları ise dikkat çeken bir diğer konu oldu. Zira yeni sahibi Musk olan Twitter’ın, iş başvuruları patlamış durumda.

Twitter iş başvuruları yüzde 250’den fazla arttı

Sosyal medya şirketlerinde çalışan kişiler, platformun el değiştirilmesiyle de beraber Twitter’a yöneldi. Dünyanın en zengin insanı Musk’ın milyonlarca hayranı bulunurken, Twitter’da çalışmak isteyenlerin sayısı da bu vesileyle artmış oldu.

Glassdoor'un kıdemli ekonomist ve veri bilimcisi Daniel Zhao, 24-30 Nisan arasında Glassdoor'daki Twitter işlerine olan ilginin Mart 2022 temel çizgisine kıyasla yüzde 263 arttığını kaydetti. Bu, iş arayan kişilerin Musk’ın şirketine gösterdiği ilgiyi ortaya koyuyor.

Glassdoor'da iş ilanlarına yapılan başvurularla ilgili verileri paylaşan ZHO, Fortune'a verdiği bir demeçte Twitter’a duyulan ilginin çok fazla olduğunu belirtti. İlişkili olmamakla birlikte, potansiyel iş arayanların bile şirketle daha fazla ilgilendiği kaydedildi. Bunun en önemli etkenlerinden biri tabii ki Elon Musk. Zira dünyanın en zengin ve en popüler insanı Musk’ın şirketinde çalışmak herkesin istediği bir şey. Dolayısıyla sosyal medya platformuna duyulan ilginin ana sebeplerinden biri bu. Tabii Musk’ın da bu konuyla ilgili açıklaması var.

Elon Musk, konuyla ilgili açıklamada bulundu

(Twitter satın alma işlemi tamamlanırsa şirket, güçlü yazılım mühendisliği, tasarım, bilgi güvenliği ve sunucu donanımına süper odaklanacak.​)

Fortune'da Twitter'ın iş ilanı artışlarıyla ilgili haberi alıntılayarak yanıt veren Elon Musk; satın alma işlemlerinin tamamlanması halinde büyük değişikliklere gidebileceğinin sinyallerini verdi. Özellikle bu açıklamaların başvurularda önemli bir rolü olduğunun altını çizmekte fayda var.

Ancak Musk'ın konuyla ilgili ilginç ve başka bir tweet'e daha var. Ünlü milyarderin; ''Teknik bir alandaki tüm yöneticilerin teknik olarak mükemmel olması gerektiğine kuvvetle inanıyorum. Yazılımdaki yöneticiler harika yazılımlar yazmalı, yoksa ata binemeyen bir süvari gibi olur!" cümlesiyle de konuya oldukça ilginç bir yaklaşım sergiledi.

Bununla birlikte Musk'ın bu açıklamaları, şirketin halihazırda bünyesinde bulunan çalışanların endişelenmesine sebep oldu. Bazı kullanıcılar ise açıklamaların Twitter'da çalışmak isteyen başarılı kişiler için bir kapı araladığını düşündü. Kaygılara sebep olan, ilginç paylaşımının ardından Musk'ın şirket içindeki çalışanlar konusunda bir değişikliğe gidip gitmeyeceği bilinmez ancak Twitter'ı 'kendince' değiştirmesine şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.