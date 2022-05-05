Twitter'ı 44 milyar dolara almak üzere anlaşma sağlayan Elon Musk, şimdiden 18 şirketten 7,1 milyar dolar toplamayı başardı. Musk'a destek vereceğini açıklayan şirketler arasında dünyanın en büyük kripto para borsası Binance de bulunuyor.

Nisan ayına Twitter’ın %9,2’sini satın alarak başlayan Elon Musk, ay sonunda Twitter’ın tamamını satın almak üzere anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 44 milyar dolar olarak belirlenen bu satın alma bedelinin 21 milyar doları Musk’ın özsermayesinden karşılanacakken geriye kalan kısmın da tamamlanması için taahhütler verilmeye başlandı.

Elon Musk, satın alım için kredi yoluna da başvururken, aynı zamanda dünya çapında yatırımcıların da desteğini toplamayı sürdürüyor. Bugün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan belge, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması için Musk’a kaynak sağlama kararı alan şirketlerin listesini ve ne kadar para ödeyeceklerini ortaya koydu.

Musk, 7,1 milyar doları garantiledi

SEC belgesine göre Elon Musk, Twitter’ı satın alırken kullanılmak üzere şu ana kadar toplamda 18 şirketten 7,1 milyar dolarlık taahhüt almayı başardı. Bunların 5,2 milyar doları nakit para olarak belirtilirken bir yatırımcı, Twitter hisseleri üzerinden taahhüt verdi. Elon Musk’ın Twitter’a satın alımına destek veren şirketler arasında ilgi çeken bir isim de gözüktü.

Binance, Elon Musk’ın Twitter’ı almasına yardım edecek

SEC belgelerine göre Binance, Elon Musk Twitter’ı satın aldığı anda Musk’a 500 milyon dolar nakit para desteği sağlamayı taahhüt etti. Kripto para sektörünün yakından takip ettiği bir isim olan Elon Musk’a dünyanın en büyük kripto para platformunun destek vermesiyle şimdiden bazı teorileri kafalarda kurdurmaya başladı.

Elon Musk’a destek olacağını açıklayan tüm şirketler ve verecekleri para