Dün akşam saatlerinde Twitter'ı satın aldığı duyurulan Elon Musk'a Twitter kurucusu Jack Dorsey'den tam destek geldi. Dorsey, Musk'ı 'güvendiği tek çözüm' olarak betimledi.

Bu ay başında Twitter’ın %9,2’sini alan, daha sonra Twitter yönetimiyle anlaşamayıp yönetim kuruluna katılmayan Elon Musk, bu kez şirketin tamamını 43 milyar dolar karşılığında satın almayı teklif etmişti. Twitter’ın Musk’a karşı direneceği düşünülse de dün Musk ve Twitter’ın görüştüğü ortaya çıkmış, akşam saatlerinde de resmi duyuru gelmişti.

O duyuruyla birlikte Elon Musk, resmen Twitter’ın sahibi olmuş ve Twitter da bir özel şirkete dönüşme yoluna girmişti. Musk’ın Twitter’ı satın alması insanları ikiye bölse de bugün, Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey’den Musk’a büyük bir destek geldi. Dorsey, yaptığı paylaşımda Musk’ın ‘güvendiği tek çözüm’ olduğunu söyledi. Dorsey’nin bir şarkıyla başlattığı açıklaması şu şekildeydi:

Jack Dorsey'den Musk'a tam destek:

"Radiohead – Everything In Its Right Place (Her Şey Doğru Yerinde)

Twitter'ı seviyorum. Twitter, küresel bir bilince sahip olduğumuz en yakın şey.

Benim için önemli olan fikir ve hizmettir ve ikisini de korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Twitter bir şirket olarak her zaman tek sorunum ve en büyük pişmanlığım oldu. Wall Street'e ve reklam modeline ait idi. Wall Street'ten geri almak ilk doğru adım.

Prensip olarak, kimsenin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Bir şirket değil, protokol düzeyinde bir kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözmek içinse Elon, güvendiğim tek çözüm. Bilincin ışığını genişletme görevine güveniyorum.

Elon'ın "maksimum güvenilir ve geniş kapsamlı" bir platform oluşturma hedefi doğru. Bu aynı zamanda Parag'ın hedefi ve onu seçme nedenim. Şirketi imkânsız bir durumdan kurtardığınız için ikinize de teşekkür ederim. Bu doğru yol... Buna tüm kalbimle inanıyorum.

Twitter'ın herkese açık sohbete hizmet etmeye devam edeceği için çok mutluyum. Tüm dünyada ve yıldızlara!"

Peki, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması konusunda siz ne düşünüyorsunuz?