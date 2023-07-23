Elon Musk, yapay zekâ X’in logosu için Twitter ahalisine başvurdu. 1 saat içinde gelen yanıtlardan birini beğenen Musk, logoyu kendi hesabından paylaştı.

Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi milyarder Elon Musk’ın yeni girişimi xAI hakkında geçtiğimiz haftalarda önemli gelişmeler yaşanmıştı. ABD’nin Nevada eyaletinde kurulan ve başta gizemini koruyan ‘xAI’ isimli şirketin daha sonralarda Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi olduğu öğrenilmişti.

Musk’ın dediğine göre bu yapay zekâ, insanlığın evreni ve ‘esas gerçeği’ anlamamıza yardımcı olacak. Twitter ile de entegre ederek bu yapay zekâyı Çin’in WeChat’ine benzer bir ‘her şey uygulaması’ yapmak isteyen Musk, bu sabah Twitter ahalisinden X’in logosu için yardım istedi.

‘Eğer yeterince iyi bir X logosu gelirse yarın dünya çapında canlıya alacağız’

Elon Musk, bu sabah saat 7’de Twitter ahalisine bu gönderiyi paylaştı ve yapay zekâ girişimi X için bir logo istedi. Ondan yaklaşık 1 saat sonra da aşağıdaki gönderiyi paylaştı:

Bu gönderide de havalı bir X logosunun gergin bir ses efektiyle parıldamasına şahit oluyoruz. Demek ki Musk, 1 saatte gelen logolardan bunu beğenmiş ve yarını beklemeden bunu direkt olarak paylaşmış. Her ne kadar kesinleşmiş olmasa da şu an yapay zekâ X’in logosuna bakıyor olabilirsiniz.

Elon Musk’ın logo yarışmasını başlattığı gönderinin altına gelen başlıca öneriler de şöyleydi: