Twitter'ın iş ilanları oluşturulması ve bunlara başvuru yapılmasını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Doğrulanmış işletmeler, en fazla 5 adede kadar iş ilanını Twitter'daki profillerinde sergileyebilecekler.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter, Elon Musk'ın hakimiyetine geçtikten sonra büyük oranda değişti. Kullanıcılar, yeni dönemde Twitter'daki pek çok yeni özellikten faydalanabiliyorlar. Gelen son haberler, Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Eğer çalışmalar yarıda bırakılmazsa, kullanıcılar tıpkı Linkedln'de olduğu gibi Twitter üzerinden iş başvuruları yapabilecekler. Evet, Twitter çok yakında Linkedln'e rakip bir mecra haline gelebilir.

İşletmeler, Twitter Blue aboneliği kapsamında turuncu renkli doğrulama rozetleri alabiliyorlar. İşte yeni dönemde, doğrulama rozeti alan hesapların profillerinde iş ilanları açılabileceği görünüyor. Servis edilen bir ekran görüntüsü, iş ilanlarının profil sayfalarında açıkça gösterileceğini ortaya koyuyor. Böylelikle aktif iş arayışı olan Twitter kullanıcıları, yine bu platform üzerinden iş başvurusu yapma imkanı yakalayacaklar.

Twitter'daki yeni özellik işte böyle görünüyor:

"Workweek" isimli bir şirketin CEO'su olan Adam Ryan, Twitter'ın yeni özelliğinin kendileri için aktif hale getirildiğini bir ekran görüntüsü paylaşarak duyurdu. Nima Owji isimli bir yazılımcının Twitter'daki paylaşımı ise işletmelerin, bir XML ile kolayca iş ilanları oluşturabileceklerini gözler önüne seriyor. Öte yandan; aynı ekran görüntüsünde her şirketin en fazla 5 adet aktif ilan açabileceklerini görüyoruz. İşte o ekran görüntüsü:

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Twitter'da "Twitter Hiring" kullanıcı adına sahip resmi bir hesap oluşturuldu. Bu hesap, şu an için hiçbir paylaşım yapmadı. Hesabın takipçi sayısı ise 5 binin biraz üzerinde. Twitter ekibinin, iş ilanı özelliği ile ilgili olarak bu yeni hesabı kullanacağı düşünüyor. Ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceği belli değil. Bu hesap belki de tüm işletmelerin ilanlarını içeren genel sayfa olacaktır. Bunu görmek için beklemek gerekecek.

Twitter, üzerinde çalıştığı yeni özellik için umutlu gibi görünüyor. Çünkü yukarıdaki ekran görüntüsünde, platformun 528 milyon kullanıcıya sahip olduğunun belirtildiğini görüyoruz. Twitter, yazılım mühendislerinden forklift operatörlerine kadar hemen her sektörden kişinin bu platformda olduğunu, işletmelerin kolayca elemen bulabileceklerini söylüyor. Yeni özellik tüm kullanıcılara ulaştığında, etkili olup olmadığını çok net bir şekilde görme imkanı yakalayacağız.