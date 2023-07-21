BTK, Twitter ile ilgili önemli bir karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ülkemizdeki vergi mükellefleri, artık Twitter'da reklam veremeyecekler. Peki BTK, neden böyle bir karar aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gece önemli bir karar aldı. Kurum, dünyanın en büyük mikroblog platformu Twitter'da reklam verilmesini yasakladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, alınan kararın tüm vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişileri etkilediği duyuruldu.

Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan uzun bir süre önce "sosyal medya yasası" ile tanıştık. Bu yasaya göre Türkiye'de aktif olarak hizmet veren sosyal medya platformlarının ülkemize temsilci ataması gerekiyordu. BTK'nin açıklamasına göre Twitter, üzerine düşen bu yükümlülüğü yerine getirmedi. Hal böyle olunca da yasa işledi ve Twitter'da reklam verilmesi yasaklandı.

BTK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı şöyle:

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanan 39225 sayılı BTK kararı, son kullanıcı için çok da bir şey ifade etmiyor. Twitter kullanıcılarının fark edecekleri değişiklik sadece yerli şirketlere ait reklamların görünmemesi olacak. Çünkü mükellefler, Twitter'da önceki gibi reklam veremeyecekler. Elon Musk ile Twitter'ın konuyla ilgili sessizliklerini koruduklarına tanıklık ediyoruz. Bakalım bundan sonraki süreçte konuyla ilgili neler yaşanacak.