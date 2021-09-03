Bir süredir askıya alınmış olan Twitter mavi tik yani onaylanmış hesap özelliği yeniden kullanıma sunuldu. Özellikle çok takipçili hesaplar için hem bir prestij hem de güven sağlayan Twitter mavi tik özelliği nedir, nasıl alınır, kimler mavi tik alabilir gibi merak edilen tüm soruları detaylarıyla yanıtladık.

Instagram gibi Twitter da bazı kullanıcılarına mavi tik veren sosyal medya platformları arasında. Instagram’da nasıl mavi tik alınır sorusunu buradaki videomuzda anlamıştık. Twitter ve Instagram’ın mavi tik verme, yani o kullanıcının hesabını onaylama kriterleri benzer olsa da Twitter artık bir nevi haber kaynağı haline geldiği için hesapları onaylama konusunda biraz daha hassas davranıyor.

Twitter, mavi tik özelliğini 2017 yılında rafa kaldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise yeniden kullanıma sundu. Aslında bu haber tüm kullanıcıları ilgilendirmiyor. Çünkü Twitter tarafından mavi tik almanın kriterleri oldukça ağır. Yine de gelin Twitter’da mavi tik nasıl alınır sorusunu inceleyelim ve mavi tik sahibi bir hesapla karşılaştığınız zaman bu kullanıcının hangi kriterleri karşılamış olduğunu görelim.

Twitter mavi tik nedir?

Twitter’ın tanımına göre mavi tik; kamu menfaatini ilgilendiren hesapların orijinal olduğunu gösteren bir işarettir. Twitter’da ortalık karışık; hangi hesabın gerçek, hangisinin parodi olduğunu anlamak zor. Bu nedenle platform, bazı özel kriterleri karşılayan kullanıcıların hesaplarını onaylayarak mavi tik veriyor. Böylece görenlerin bu hesabın orijinal olduğunu anlamasını sağlıyor.

Twitter mavi tik nasıl alınır?

Twitter’da mavi tik alma yani onaylanma başvurusunda bulunma işlemi oldukça basit. Twitter hesabınızı internet sitesi üzerinden açın, Ayarlar ve Gizlilik sayfasını ve ardından Hesap Ayarları sayfasını açın. Onaylanma İsteğinde Bulun yazısına tıklayın. İşte bu kadar. Tabi mavi tik alabilir misiniz, orası ayrı mesele.

Hesap Ayarları sayfasını açan herkes Onaylanma İsteğinde Bulun yazısı ile karşılaşmıyor. Milyonlarca takipçiniz olsa bile temel bazı bilgileri paylaşmadan bu tür bir onaylanma isteği göremezsiniz. Gerekli bazı bilgi ve detaylar şu şekilde;

Profil resminiz olmalı.

Kapak resminiz olmalı.

Tam adınız olmalı.

İnternet siteniz ekli olmalı.

Doğrulanmış telefon numaranız olmalı.

Doğrulanmış e-posta adresiniz olmalı.

Paylaşımlarınız herkese açık olmalı.

Son 6 ay içinde hesabınıza giriş yapmış olmalısınız.

Hesabınız son 12 ay içinde Twitter Kuralları’nı ihlal ettiği için kısa bir süre bile olsa kilitlenmemiş olmalı.

Kimler Twitter’da mavi tik alabilir?

Twitter, kullanıcı hesaplarına mavi tik vermek yani onaylamak için elbette etkileşim oranlarını dikkate alıyor ancak bir kullanıcı hesabının mavi tik alabilmesi için en önemli kriter kamuda etki yaratıyor olmasıdır. Mavi tik alma başvurusu yapabilecek kullanıcı hesaplar şu şekilde;

Seçilmiş ya da atanmış tüm hükümet yetkilileri.

Hükümet ya da siyasi parti internet sitelerinde yeterli referansa sahip kişiler.

Yeterli referansa sahip siyasi liderler.

İnternet dünyasında yeterli referansa sahip şirket, marka, kar amacı gütmeyen kuruluş yetkilileri.

Bulunduğu bölgede en aktif %0,05 kullanıcı arasında olan şirket, marka, kar amacı gütmeyen kuruluş yetkilileri.

Nitelikli haber kuruluşlarının kurumsal hesapları.

Nitelikli haber kuruluşlarının kurumsal hesaplarına atıfta bulunan medya çalışanları.

İnternet dünyasında yeterli referansa sahip bağımsız medya çalışanları.

Film ve müzik endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler.

Film ve müzik endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlere bağlı hesaplar.

Film ve müzik endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerle birlikte çalışanlar.

IMDb profilinde en az 50 prodüksiyona katkı sağladığı görülen kişiler.

İnternet dünyasında yeterli referansa sahip olan dijital içerik oluşturucuları.

İnternet dünyasında yeterli referansa sahip olan spor ve oyun dünyasındaki kişiler.

Twitter Kuralları’na uyan aktivistler ve organizatörler.

Twitter’da mavi tik alma kriterleri:

Twitter hesabınızın mavi tik başvurusu yapacak seviyeye gelmesi için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. Bunlardan bazılarını uygulamak için siyasete atılmanız gerekse de bazıları için işini iyi yapan bir uzman olmanız yeterli.

İlk yöntem; Bulunduğu bölgede takipçi sayısına göre en aktif %0,05 kullanıcı arasında olmak. Bulunduğu bölgede etkileşim ve takipçi artış oranına göre en aktif %0,05 kullanıcı arasında olmak.

İkinci yöntem; Hesap sahibi hakkında yaygın arama yapıldığını gösteren Google Trends profiline sahip olmak. Tanınır olduğunu gösteren bir Wikipedia makalesine sahip olmak. Son 6 ay içinde nitelikli haber kaynaklarında uzmanlığından bahsedilen en az 3 referansa sahip olmak. Resmi bir internet sitesinde göreviyle ilgili referansa sahip olmak.

Üçüncü yöntem; Pandemi döneminde kamuda etki yaratan sağlık çalışanı olmak. Kültürel etkinlikler sırasında kamuda etki yaratan lider ya da aktivist olmak. Doğal afetler sırasında kamuda etki yaratan uzmanlık sahibi olmak. İnsan hakları kampanyaları düzenlemek, savunucusu ya da lideri olmak.



Twitter’da kimler mavi tik alamaz?

Daha önce bahsettiğimiz gibi Twitter, mavi tik verme yani kullanıcı hesaplarını onaylama konusunda son derece hassas kriterle sahiptir. Milyonlarca takipçisi olsa bile eğer söz konusu hesap aşağıdaki tanımlardan birine uyuyorsa mavi tik alamaz.

Parodi hesaplar

Hayran sayfaları

Nitelikli olmayan haber ve yorum sayfaları

Onaylanmış şirketlerle çalışmayan evcil hayvanlar ve kurgusal karakterler

Takipçi alma, satma, etkileşim pazarlama gibi manipülasyon hesapları

Twitter Kuralları’nı ihlal eden hesaplar

Uluslararası mahkemeler tarafından suçlu bulunan kişiler

Twitter’da mavi tik kaybetme nedenleri:

Anlattığımız tüm bu kriterleri başarılı bir şekilde yerine getirseniz ve mavi tik alsanız bile bu durum sonsuza kadar sürmeyebilir. Aşağıdaki durumlardan biri nedeniyle Twitter, kullanıcıya haber vermeden mavi tiki süresiz olarak kaldırabilir.

@ ile başlayan kullanıcı adının değiştirilmesi

Hesabın etkin olmayan ya da tamamlanmamış hale gelmesi yani bilgilerin silinmesi

Hesabın ya da hesap sahibi kişinin artık kamuda etki yaratamıyor olması

Hesap bilgilerinin değiştirilerek taklitçilik amacıyla kullanılması

Hesabı askıya almaya neden olan ihlaller

Nefret, taciz, şiddet ve benzeri Twitter Kuralları’nı ihlal eden paylaşımlar yapılması

Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, Twitter mavi tik başvurusu kriterleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken bazı detaylardan bahsettik. Twitter topluluk kuralları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.