Twitter CEO'su Parag Agrawal, Twitter'ın bot hesapları nasıl tespit ettiğini ve hesapladığını açıkladı. Agrawal'ın açıklamasında verdiği bir detaysa Elon Musk'ı kızdırdı.

Elon Musk, Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmışken geçtiğimiz günlerde bu anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı. Musk’ın bu ani kararı, Twitter’ın resmi olarak açıkladığı spam/bot/sahte hesap sayısından kaynaklanıyordu. Twitter, son raporunda bu hesapların tüm hesaplar arasındaki payının yalnızca %5 olduğunu açıklamıştı.

Elon Musk ise açıklamasında, bu veriyi doğrulayan hesaplama detayları paylaşılana kadar satın alımın askıya alındığını paylaşmıştı. Twitter’daki sahte hesaplar hakkındaki tartışma sürerken, Twitter CEO’su Parag Agrawal’dan konuya ilişkin uzunca bir açıklama geldi. Agrawal, açıklamalarıyla Musk’ın tepkisini çekti.

Spam hesaplar Twitter'a zarar veriyor

Twitter’daki spam paylaşımlar hakkında konuşan Agrawal, spamların insanların deneyimini zedelediğini, dolayısıyla da işlerini bozduğunu söyledi. Bu nedenle de spamları olabildiğince en aza indirmek için her gün çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Agrawal, spamların insan ve otomasyon kombinasyonuyla olabildiğini ve bu nedenle karmaşık ve tespit edilmesinin zor olduğunu da açıkladıktan sonra her gün 500 binden fazla spam hesabı kapattıklarını paylaştı.

Hesaplar nasıl tespit ediliyor, sahte hesap sayısı nasıl hesaplanıyor?

Agrawal, Twitter’da bu hesapların nasıl tespit edildiğini ise özet olarak şu şekilde açıkladı: Captcha ve telefon doğrulaması gibi insan doğrulama önlemleri ve sistemlerin ve kuralların sürekli güncellenmesi. Spam hesapların oranıysa rastgele seçilen binlerce Twitter hesabı üzerinde elle, yani bir insan tarafından yapılan incelemelerle hesaplanıyor.

Agrawal, bu inceleme sürecinde Twitter kurallarının ve hem halka açık hem de gizli verilerin kullanıldığını belirtti. Bu metodolojiyle yapılan incelemelerde son hesabın %5 olduğunu belirtti. Parag, bunun ardındansa tartışma yaratan bir ifadeye yer verdi.

Hesaplamayı Twitter dışında kimse yapamaz

Parag, söz konusu hesabın hem halka açık hem de özel verilerin birlikte kullanılması nedeniyle Twitter dışında yapılamayacağını paylaştı. Parag’ın bu açıklamasına ise Elon Musk’tan tek ifadeli bir cevap geldi:

Musk, bunun ardından Parag’a da bir soru yöneltti:

Peki, reklamcılar paralarının karşılığında ne aldıklarını nasıl biliyorlar? Bu, Twitter'ın finansal sağlığı için esastır.

Elon Musk'tan sert açıklama

"Twitter'ın iddiasının 4 katı olsa da %20'lik sahte/spam hesap oranı çok daha fazla olabilir. Benim teklifim Twitter'ın SEC belgelerinin doğru olmasına şartlıydı. Dün Twitter CEO'su açık bir şekilde (oranın) %5'den düşük olduğuna dair kanıtı göstermeyi reddetti. Bu anlaşma (kanıt gösterene kadar) ilerleyemez."